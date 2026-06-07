El adiós de los hermanos Pérez, los últimos trashumantes de Soria: "Tenemos 1.500 ovejas y nuestra familia lleva tres siglos"

La Cañada Real Soriana Oriental volverá a resonar este mes de junio con el tintineo de los cencerros y el paso firme de 1.500 ovejas merinas.

Entre los días 19 y 21 de este mes, la Mancomunidad de Tierras Altas celebrará la XVI edición de 'Somos Trashumantes', uno de los eventos más singulares de la provincia. Pero no será una cita más.

Será, casi con toda seguridad, la última vez que los hermanos Pérez de Navabellida, los últimos ganaderos trashumantes de merino de Soria, atraviesen con su rebaño algunos de los paisajes más representativos del norte soriano.

Tres siglos de trashumancia

El menor de los tres hermanos, Ricardo Pérez, habla con la serenidad de quien ha vivido toda la vida entre ovejas y recuerda, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que su familia es trashumante desde hace "por lo menos tres siglos".

"Llevamos seis o siete generaciones. Cuando éramos pequeños nuestros padres bajaban con las ovejas y las madres se quedaban con nosotros para que fuéramos al colegio y con 14 o 15 años empezamos a salir también con las ovejas y ya hemos cumplido los 65 años", comenta.

Durante más de 50 años han repetido el mismo ritual: subir en primavera a las Tierras Altas sorianas y bajar en otoño a Extremadura y Andalucía. Ahora, la jubilación llama.

Una cabaña de 1.500 ovejas

"Lo mismo seguimos con las ovejas algún año más pero trashumancia es el último año que haremos", confirma Pérez.

Su cabaña, que llegó a contar con 3.000 cabezas, se redujo hace cuatro o cinco años a las actuales 1.500. "Antes teníamos siempre algún pastor y como hoy en día está la mano de obra tan mal y cuesta tanto encontrar pastores decidimos reducir la ganadería", explica.

No hay relevo generacional, ya que los tres hermanos Pérez son solteros y "tampoco hay nadie que decida dedicarse a esto".

La historia familiar es un espejo de la historia de Soria. Sus padres y abuelos hicieron la trashumancia andando durante años. Luego llegó el ferrocarril.

"Mis hermanos y yo lo hicimos también con el ferrocarril los primeros años hasta que en 1995 quitaron el ferrocarril y empezamos a hacerlo en camiones", recuerda este pastor trashumante.

Y se muestra orgulloso de "haber mantenido el oficio" que han ejercido sus antepasados. También de "seguir teniendo una genética de ganadería merina igual que hace tres siglos y una gran satisfacción por conservar el oficio y conservar la raza".

Las ovejas de los hermanos Pérez

Un evento para no olvidar

El evento 'Somos Trashumantes' nació precisamente para que esa memoria no se perdiera. En 2010, la Mancomunidad de Tierras Altas impulsó la iniciativa.

"Lo vienen haciendo desde hace 16 años", cuenta Ricardo Pérez, que apunta que la Mancomunidad "impulsó este evento para conmemorar lo que ha sido la vida pastoril de Soria durante muchos años para que la gente que no conoce lo que es la trashumancia la conociese".

Y añade que "la trashumancia era la base fundamental de la economía de Soria en el siglo XVII" y que este evento va dirigido a que la gente que no ha vivido esto conozca cómo es la vida de los trashumantes".

Este año, la edición adquiere un carácter especialmente emotivo.

Durante tres jornadas, los participantes podrán caminar junto al rebaño por algunos de los paisajes más emblemáticos del norte soriano: Garray, las ruinas de Numancia, los robledales del Zarranzano, el acebal de Garagüeta y la Sierra de Alba, hasta llegar a Navabellida.

No se trata solo de una ruta turística. Es una inmersión: convivir con los pastores, compartir comida pastoril, escuchar historias al calor de una hoguera y culminar con la Fiesta de la Trashumancia el día de la llegada al pueblo.

Los hermanos Pérez de Navabellida con su cabaña de ovejas

Las plazas son limitadas y las preinscripciones ya están abiertas hasta el 9 de junio a través de la Mancomunidad de Tierras Altas. Quien se anime vivirá algo irrepetible: la despedida de una forma de vida que moldeó el paisaje, la economía y la identidad de toda la provincia.

Un sentimiento encontrado

Raquel Soria, agente de desarrollo rural de la Mancomunidad, lo expresa con emoción contenida en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León. "Afrontamos esta edición con un sentimiento encontrado porque casi seguramente será la última trashumancia real de la provincia de Soria", apunta.

Y añade que Tierras Altas "es lo que es gracias a la trashumancia, por siglos de idas y venidas de rebaños de merinas por estas tierras, el carácter, las casas y hasta el paisaje es lo que es debido a esos movimientos de rebaños".

No es solo nostalgia. Es reconocimiento. "Es algo que veníamos viendo que iba a pasar y estamos un poco con esa pena y a la vez con emoción de tener a los últimos trashumantes y de que se hayan prestado con nosotros para dar a conocer la trashumancia", señala.

Y también para "reconocer su labor y la de otras gentes que han sido trashumantes". "Desde que empezamos es un homenaje a ellos y a la trashumancia y este año con especial significado", asegura.

Un modo de vivir diferente

Raquel Soria conoce bien la saga de los Pérez. "En su árbol genealógico todos sus orígenes son de trashumantes, han nacido entre ovejas y han vivido toda su vida entre ovejas, es un modo de vivir muy distinto al que vivimos el resto", señala.

Algunas de las ovejas de los últimos trashumantes de la provincia de Soria

Durante siglos, la lana merina movió la economía soriana. "La trashumancia fue el motor económico y la gente vivía fundamentalmente de esto y de la lana", recuerda.

Ahora, aunque la trashumancia larga desaparezca, la Mancomunidad defiende que la ganadería extensiva sigue siendo vital.

"Sigue siendo importante porque si algo nos caracteriza es la calidad de los pastos y se sigue manteniendo esa cabaña de merinas y también ganado vacuno y tenemos gente joven que está tirando de esto", subraya la agente de desarrollo rural.

Por eso, lanza una reivindicación clara y pide "un poco más de apoyo de las administraciones en sus tareas para que no tengan tantas trabas burocráticas y que se les den mayores facilidades".

El valor que no se ve

Más allá de la emoción personal, 'Somos Trashumantes' pone en valor algo que la sociedad urbana suele olvidar: la ganadería extensiva y la trashumancia son herramientas ambientales de primer orden.

El pastoreo mantiene limpios los pastos, conserva vías pecuarias, favorece la biodiversidad y reduce el riesgo de incendios forestales.

Los rebaños de merinas que durante siglos cruzaron estas sierras no solo producían lana; modelaban el paisaje que hoy admiramos.

Los hermanos Pérez dejan un legado tangible: una genética ovina que se remonta a tres siglos atrás y un conocimiento del territorio que ningún GPS puede sustituir.

"Estamos orgullosos de haber mantenido un oficio que han llevado nuestros antepasados", dice Ricardo Pérez. Esa frase resume el orgullo de una generación que cierra un ciclo.

La última vez

El próximo 21 de junio, cuando el rebaño entre en Navabellida coincidiendo con las vísperas de San Juan y el solsticio de verano, se cerrará un capítulo.

Los participantes de 'Somos Trashumantes' no solo habrán caminado por cañadas históricas. Habrán sido testigos del adiós de los últimos trashumantes de Soria.

Dentro de unos días, esas 1.500 ovejas bajarán por última vez acompañadas por cientos de personas que quieren decirles gracias.

Porque la trashumancia no se va del todo mientras quede alguien que la recuerde y la valore. Y en Tierras Altas, gracias a este evento, nadie la olvidará. Al menos, no mientras sigan sonando cencerros en las cañadas sorianas.