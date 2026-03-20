Hallan el cadáver de una mujer en el río Duero a su paso por Soria

El servicio de emergencias 112 ha sido alertado esta mañana, a las 11:58 horas, del hallazgo del cuerpo de una mujer en el río Duero, a la altura del parking de caravanas situado en el Paseo de San Prudencio, en Soria.

Tras recibir el aviso, se ha informado al Centro Coordinador de Emergencias, a la Policía Local de Soria, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Soria y Sacyl.

Los servicios de emergencia están en el lugar, a la espera de conocer más datos sobre el cadáver hallado.

Noticia en actualización

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