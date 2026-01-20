Arroja una cazuela con agua hirviendo a la mujer con la que compartía piso en un pueblo de Soria: le causó graves lesiones

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Un hombre de 54 años ha sido detenido por la Guardia Civil en El Burgo de Osma (Soria) después de que arrojase una cazuela con agua hirviendo sobre una mujer con la que compartía piso desde hacía unos 20 días, sin que tuvieran ningún otro tipo de relación.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de enero y el detenido está acusado de un presunto delito de lesiones graves. Todo sucedió a raíz de una discusión que mantuvieron por motivos de convivencia y la víctima sufrió heridas en cabeza y cuello.

La mujer tuvo que ser atendida en el centro de salud de El Burgo de Osma, donde redactaron el pertinente parte de lesiones que ratifica la gravedad de las heridas sufridas.

Por su parte, el detenido, junto a las diligencias instruidas por los agentes del puesto de la Guardia Civil en esta misma localidad soriana, fue puesto a disposición del Juzgado de El Burgo de Osma.