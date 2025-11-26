Muere un hombre de 72 años tras empotrar su coche contra una casa en un pueblo de Soria

Un trágico accidente de tráfico se ha producido esta mañana en la localidad de Santa María de Huerta, en la provincia de Soria.

Según han informado fuentes oficiales, sobre las 10:00 horas, un turismo ha chocado contra una vivienda situada en la calle Torrehermosa.

Como consecuencia del impacto, ha fallecido un varón de 72 años, natural de Santa María de Huerta.

Las autoridades han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Soria han indicado que se está investigando el accidente, aunque por el momento no se han facilitado más detalles sobre las causas que provocaron la colisión.