Sufren un accidente en una carretera de Soria y acaban detenidos por llevar un buen arsenal de hachís y cocaína

Detenidos un hombre y una mujer en Soria con más de 3 kilos de hachís tras sufrir una salida de vía en la N-234

La Guardia Civil de Soria ha detenido a un hombre de 59 años y a una mujer de 37 como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, después de localizar en el vehículo en el que viajaban más de 3,3 kilos de hachís, además de 46 gramos de cocaína, 8 gramos de speed y 1 gramo de metanfetamina.

El conductor también ha sido arrestado por un supuesto delito contra la seguridad vial al circular sin haber obtenido nunca permiso de conducción.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:40 horas del 5 de noviembre, cuando agentes del Puesto de Covaleda observaron que un turismo se había salido de la vía en el punto kilométrico 378,900 de la N-234, en el término municipal de Abejar.

Los agentes acudieron de inmediato para auxiliar a los ocupantes, que se encontraban en buen estado, y para asegurar el tráfico en la zona.

Durante la actuación, el conductor mostró una actitud evasiva y, en un momento dado, arrojó discretamente al exterior una pequeña cartera negra, acción que no pasó desapercibida para los guardias civiles.

En su interior, los agentes hallaron sustancias estupefacientes:

8 gramos de una sustancia blanquecina similar al speed. 1 gramo de metanfetamina en dos bolsas. 3 gramos de hachís repartidos en tres fichas individualizadas.

Ante estos indicios, los agentes realizaron una inspección más exhaustiva del vehículo. En el maletero localizaron una maleta negra que contenía, cuidadosamente ocultos para evitar su detección.

Tres paquetes de hachís de aproximadamente 1 kilogramo cada uno, tres pastillas de resina de hachís de unos 100 gramos cada una y un envoltorio con 46 gramos de cocaína en roca.

El valor total de la droga intervenida asciende a unos 9.250 euros.

Además del delito de tráfico de drogas, el conductor fue puesto a disposición judicial por carecer de permiso de conducir, tras la comprobación realizada por agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Las diligencias y los detenidos fueron trasladados al Tribunal de Instancia e Instrucción número 1 de Soria, cuyo titular decretó el ingreso en prisión del conductor.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Soria dirige una investigación que continúa abierta.