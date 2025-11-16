"Estamos en el pueblo más oscuro de España": Pacma amenaza con convertir Medinaceli en nuevo epicentro antitaurino
Tensa concentración contra el Toro Jubilo, contra el que Pacma presentó en tiempo récord un recurso de alzada ante la resolución de la Junta de Castilla y León que autoriza el festejo y reunió a 250 manifestantes.
Más de 250 personas se concentraron este sábado frente al ayuntamiento de la localidad soriana de Medinaceli para pedir que el Toro Jubilo no vuelva a celebrarse. La concentración, convocada por el Partido Animalista Pacma, devolvió al municipio soriano a un clima de expectación y tensión similar al del año pasado, cuando una resolución judicial impidió el festejo de 2024.
La protesta comenzó a media tarde, con asistentes que portaban pancartas, camisetas reivindicativas y velas encendidas, en un ambiente reivindicativo, pero también calmado, marcado por la sensación de que la decisión final sobre el festejo se juega una vez más en los tribunales.
Pacma anunció durante la concentración que había presentado un recurso de alzada contra la autorización emitida por la Junta de Castilla y León, comunicada apenas un día antes del evento. Asegura que la resolución “carece de la preceptiva declaración de espectáculo taurino tradicional” y que incumple la normativa vigente. La formación insiste en que, si el festejo se mantiene, Medinaceli podría convertirse en “un nuevo epicentro de la movilización antitaurina”, como ya ocurrió con Tordesillas y el Toro de la Vega, hoy suspendido cautelarmente.
El secretario de la Junta Directiva del partido, Javier Sanabria, tomó la palabra ante los manifestantes. “Estamos aquí en Medinaceli, el pueblo más oscuro de España, denunciando la situación que año tras año se ha estado celebrando aquí. El año pasado ya estuvimos, conseguimos que se suspendiera este festejo y este año estamos aquí porque el Tribunal Superior de Justicia ha retorcido un poquito la ley y lo que ha hecho ha sido levantar esa supresión del festejo, levantarlo y que se pueda celebrar este año”, afirmó.
Sanabria explicó que Pacma ha vuelto a recurrir la decisión judicial: “Ya hemos corregido el trámite administrativo, por lo tanto no hay ninguna razón que impida que este festejo se suspenda, se siga suspendiendo pendiente de juicio”. Cerró su intervención con un deseo que los asistentes recibieron con aplausos: “Deseamos que hoy no se celebre el Toro de Jubilo y en eso confiamos en que la justicia y las leyes protejan y cumplan con la ley”.
La formación recuerda que la causa judicial sigue abierta y que la concentración de este sábado busca también mantener viva la presión social y reclamar a las instituciones un trato coherente con los derechos de los animales. El mensaje es claro: la batalla por el Toro Jubilo aún no ha terminado.
El Toro Jubilo recorre de nuevo las calles de Medinaceli
A pesar de las protestas, el Toro Jubilo recorrió un año más las calles de Medinaceli. Se trata del único festejo de este tipo con fuego de Castilla y León. El Ayuntamiento dispuso las medidas de seguridad para aquellos que quisieron disfrutar de esta celebración rodeada de polémica y que da los pasos para convertirse en Bien de Interés Cultural.
Los mozos enmaromaron al toro en un poste y lo cubrieron de barro desde la patas a la testuz. Tras ello, colocaron en su cornamenta un asta metálica (gamella) sobre la que portaba dos grandes bolas de fuego que ardieron durante buena parte del festejo y fue cuando se apagaron, el momento en el que se dio por finalizado el festejo.
El Toro Jubilo de Medinaceli coincide siempre con el día anterior a la festividad religiosa en honor de San Arcadio, Eutiquiano, Pascasio, Paulino y Probo, mártires, cuyas reliquias, tal y como cuenta la tradición, fueron llevadas desde África a la villa medinense sobre un toro que portaba teas encendidas en sus cuernos.
El festejo taurino, que transcurrió con normalidad después de que el año anterior no se celebrara, cuenta con un fuerte rechazo por parte de asociaciones animalistas como Pacma, que considera que someten “a un calvario” al toro, tras encenderle dos bolas de fuego sobre la cabeza.
Desde el Ayuntamiento piden respeto a la tradición y recuerdan que es un rito arraigado y sin estas tradiciones y las corridas de toros, este animal pasaría a estar en peligro de extinción.
Estos espectáculos de toro de fuego, muy frecuentes en el valle del Ebro y del Jalón (Aragón, Navarra y Valencia) consisten, básicamente, en atar al toro a un poste; sujetarle un armazón, denominado gamella; colocar en las astas unas bolas impregnadas con líquido inflamable (azufre, aguarrás y estopa) y prenderlas fuego. El toro es embadurnado con barro como medida de protección. Tras esto, los mozos tientan al morlaco en el improvisado coso.
Documentada desde hace siglos en el Archivo de los Duques de Medinaceli, la primera cita de esta fiesta data del 29 de septiembre de 1559, fecha en que fue testigo del rito, desde el balcón central del Palacio Ducal, el rey Felipe II y su tercera esposa Isabel de Valois, con la que acababa de contraer matrimonio. También, están documentadas otras dos celebraciones el 3 de agosto de 1568 y el 29 de mayo de 1598, pues el Toro Jubilo se festejaba por entonces varias veces al año para disfrute de ilustres personajes.