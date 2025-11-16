"Estamos en el pueblo más oscuro de España": Pacma amenaza con convertir Medinaceli en nuevo epicentro antitaurino

Más de 250 personas se concentraron este sábado frente al ayuntamiento de la localidad soriana de Medinaceli para pedir que el Toro Jubilo no vuelva a celebrarse. La concentración, convocada por el Partido Animalista Pacma, devolvió al municipio soriano a un clima de expectación y tensión similar al del año pasado, cuando una resolución judicial impidió el festejo de 2024.

La protesta comenzó a media tarde, con asistentes que portaban pancartas, camisetas reivindicativas y velas encendidas, en un ambiente reivindicativo, pero también calmado, marcado por la sensación de que la decisión final sobre el festejo se juega una vez más en los tribunales.

Pacma anunció durante la concentración que había presentado un recurso de alzada contra la autorización emitida por la Junta de Castilla y León, comunicada apenas un día antes del evento. Asegura que la resolución “carece de la preceptiva declaración de espectáculo taurino tradicional” y que incumple la normativa vigente. La formación insiste en que, si el festejo se mantiene, Medinaceli podría convertirse en “un nuevo epicentro de la movilización antitaurina”, como ya ocurrió con Tordesillas y el Toro de la Vega, hoy suspendido cautelarmente.

Manifestación contra el Toro Jubilo en Medinaceli (Soria), convocada por Pacma

El secretario de la Junta Directiva del partido, Javier Sanabria, tomó la palabra ante los manifestantes. “Estamos aquí en Medinaceli, el pueblo más oscuro de España, denunciando la situación que año tras año se ha estado celebrando aquí. El año pasado ya estuvimos, conseguimos que se suspendiera este festejo y este año estamos aquí porque el Tribunal Superior de Justicia ha retorcido un poquito la ley y lo que ha hecho ha sido levantar esa supresión del festejo, levantarlo y que se pueda celebrar este año”, afirmó.

Sanabria explicó que Pacma ha vuelto a recurrir la decisión judicial: “Ya hemos corregido el trámite administrativo, por lo tanto no hay ninguna razón que impida que este festejo se suspenda, se siga suspendiendo pendiente de juicio”. Cerró su intervención con un deseo que los asistentes recibieron con aplausos: “Deseamos que hoy no se celebre el Toro de Jubilo y en eso confiamos en que la justicia y las leyes protejan y cumplan con la ley”.

La formación recuerda que la causa judicial sigue abierta y que la concentración de este sábado busca también mantener viva la presión social y reclamar a las instituciones un trato coherente con los derechos de los animales. El mensaje es claro: la batalla por el Toro Jubilo aún no ha terminado.

El Toro Jubilo recorre de nuevo las calles de Medinaceli