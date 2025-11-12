Anuncian una protesta histórica en Medinaceli para boicotear el Toro Jubilo: más activistas y apoyo internacional

Celebración del Toro Jubilo en el municipio soriano de Medinaceli en noviembre de 2023 Eduardo Margareto ICAL

El tradicional Toro Jubilo de Medinaceli regresará la noche del sábado 15 de noviembre, después de que en 2024 una suspensión judicial impidiera su celebración.

La Junta de Castilla y León ha confirmado que, con las resoluciones judiciales vigentes, el festejo “puede llevarse a cabo sin impedimento legal alguno”.

Sin embargo, el anuncio ha reavivado la movilización social y animalista contra uno de los festejos taurinos más polémicos del país.

El Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) ha advertido que Medinaceli podría convertirse en el nuevo Tordesillas, en referencia a las multitudinarias protestas que lograron la suspensión del Toro de la Vega.

El presidente nacional de PACMA, Javier Luna, ha declarado que “si las autoridades permiten que el Toro Jubilo continúe, cada año seremos más los que acudamos a Medinaceli hasta lograr su fin, como ocurrió en Tordesillas”.

Luna también ha señalado que la presión internacional irá en aumento, con el apoyo de organizaciones y figuras internacionales que se han puesto en contacto con el partido para denunciar un festejo “medieval donde se tortura al animal, pudiéndole causar la muerte”, como ya ocurrió en 2022.

Este año, la concentración de protesta será el doble de numerosa que la del año pasado. Desde Madrid saldrán dos autobuses y está previsto que manifestantes de toda España se desplacen en sus propios vehículos para exigir el fin del festejo.

Mientras tanto, PACMA ha confirmado que continuará su batalla judicial en los tribunales “hasta erradicar definitivamente esta forma de maltrato animal amparada por la tradición”.

Precisamente, la Dirección General de Patrimonio Cultural ha iniciado el procedimiento para declarar el Toro Jubilo de Medinaceli (Soria) como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial, según publica este miércoles el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).