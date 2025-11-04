Atropellan a un hombre de 51 años en silla de ruedas en un pueblo de Soria

Un hombre de 51 años en silla de ruedas ha sido atropellado en la tarde de este martes, 4 de noviembre, por un turismo, como ha informado el Servicio de Emergencias.

Un suceso que se ha producido a las 18:55 horas, cuando la sala del 112 ha recibido el aviso del suceso que ha tenido lugar en el Camino Tejeras de Almazán, en la provincia de Soria.

Se ha dado aviso a la Policía Local de Almazán y a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, para trasladar al herido a un centro hospitalario.

En Soria también, en la mañana de este martes y a las 06:51 horas se ha producido un accidente de tráfico en la Avenida de Valladolid, en la rotonda con la estación de autobuses.

Todo tras la colisión entre un turismo y un patinete. Se ha solicitado asistencia para la conductora del patinete, una mujer de 26 años, consciente pero que sangraba por la cara.

Se dio aviso a Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado al lugar una UVI móvil para atender a la herida que ha sido trasladada más tarde al hospital de Soria.