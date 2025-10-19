Fallece una mujer tras una explosión y un incendio en una vivienda de Villar del Río

Una imagen de archivo de los Bomberos de la Diputación de Soria Bomberos Diputación de Soria

Una mujer ha fallecido en una vivienda ubicada en la Plaza de Villar del Río, en Soria, tras registrar este domingo una explosión.

La sala de emergencias 112 ha recibido varias llamadas a las 17:29 horas alertando de la explosión en la vivienda que, posteriormente, ha desencadenado en un incendio en la misma.

Rápidamente, el 112 dio aviso a los Bomberos de Ágreda-Tierras Altas y Moncayo, así como a la Guardia Civil de Soria y a Emergencias Sanitarias- Sacyl.

Los Bomberos han actuado rápidamente para extinguir el incendio y han localizado el cuerpo de una mujer entre los escombros. El personal médico de emergencias sanitarias- Sacyl ha confirmado el fallecimiento.