Punto final al proyecto de la macrogranja de Noviercas (Soria) tras una sentencia histórica

Las organizaciones ecologistas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF han celebrado la decisión del Tribunal Supremo, que ha desestimado de forma definitiva el recurso presentado por la empresa Valle de Odieta frente a una normativa que fija límites a la ganadería intensiva y que impidió la construcción de la macrogranja de Noviercas (Soria).

El proyecto, que pretendía albergar decenas de miles de vacas lecheras, habría convertido a Noviercas en la mayor macrogranja de Europa y una de las cinco más grandes del mundo.

Las organizaciones ecologistas han denunciado desde el inicio que este tipo de instalaciones atentan contra un modelo de alimentación sostenible, provocan maltrato animal y son incompatibles con los límites planetarios.

La publicación del Real Decreto 1053/2022, en diciembre de 2022, estableció normas básicas de ordenación de las granjas bovinas, fijando un máximo de 850 Unidades de Ganado Mayor (UGM) —equivalentes a unas 725 vacas lecheras más la recría, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación—.

Con ello, el Gobierno cerró la puerta no solo al proyecto de Noviercas, sino también a futuras iniciativas de macrogranjas de gran escala, aseguran en un comunicado.

En 2023, las empresas Valle de Odieta S.C.L., Ganados Jiménez Cambra y Can Trébol presentaron recursos contra la normativa. Ante esta ofensiva legal, las organizaciones ecologistas se personaron como parte demandada para defender la validez del Real Decreto.

El Supremo ya había rechazado los recursos de Ganados Jiménez Cambra y Can Trébol, pero quedaba pendiente el de Valle de Odieta, que ahora también ha sido desestimado.

La sentencia, según el fallo judicial, es definitiva y no admite recurso. Con ello, el Tribunal Supremo ratifica el marco legal que impide la instalación de macrogranjas de gran escala en España.

“La justicia ha puesto punto final a la que hubiera sido la mayor macrogranja de Europa, por lo que estamos de celebración”, ha declarado Jaime Doreste, abogado representante de las organizaciones ecologistas.

“Tras años de espera, esta sentencia llega en el momento perfecto para lanzar un mensaje claro a la sociedad y al sector: las macrogranjas no tienen sentido en un planeta en llamas”, concluyó Doreste.