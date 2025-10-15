El Ministerio prueba su plan anti-nevadas en uno de los tramos más peligrosos de España: pasa por Soria

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, junto con las Subdelegaciones del Gobierno en Guadalajara, Soria y Zaragoza, ha programado un simulacro de vialidad invernal en la autovía A-2. El operativo cubrirá el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 139,500 y 304,500, uno de los ejes más transitados de España con 29.000 vehículos diarios, de los cuales un 30% son pesados.

El simulacro comenzará a las 7:00 horas del jueves 16 de octubre y se prolongará hasta las 12:30 horas. Su objetivo es "sacar conclusiones para mejorar y optimizar la operativa y gestión de los recursos humanos y medios disponibles ante un episodio de fuertes nevadas".

La actividad se iniciará con un aviso naranja de la AEMET, alertando de nevadas desde 500 metros en la Ibérica de Soria y Zaragoza. A partir de ahí, el simulacro pasará por varias fases: nivel verde de inicio de nevada, nivel amarillo con restricción a vehículos pesados y nivel negro con corte total de calzada por bloqueo. No se aplicará circulación con cadenas ('nivel rojo').

Durante el simulacro, se desplegarán máquinas quitanieves que realizarán tratamientos preventivos con fundentes reales, permitiendo monitorizar el funcionamiento y control digital de los recursos. La información se mostrará en los paneles de mensajería variable del tramo afectado.

Las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y los equipos de conservación se situarán en los puntos donde se aplicarían las restricciones en un escenario real. Ejecutarán controles y cortes simulados, pero sin embolsar vehículos en aparcamientos de emergencia, "minimizando las afecciones al tráfico y garantizando la seguridad vial".

La campaña de vialidad invernal 2025-2026 comenzará el 1 de noviembre y se extenderá hasta el 30 de abril de 2026. Según el MITMS, las nevadas en la A-2 suelen iniciarse en la provincia de Soria a 800 metros de altitud y descender hasta 500 metros, afectando Zaragoza.

La repetición de este escenario en una vía de alta capacidad hace "necesario simularlo y coordinar a todos los organismos que intervienen en la gestión de estas situaciones críticas", según el Ministerio.