Golpes, patadas y una joven inconsciente en una violenta pelea en la noche soriana por tirar una copa

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Soria han detenido a tres hombres —uno de 34 años y dos de 22, vecinos de la capital— como presuntos autores de dos delitos de lesiones tras una agresión ocurrida en la madrugada del pasado 3 de octubre en la conocida zona de ocio de la calle Rota de Calatañazor.

Los hechos se produjeron alrededor de las 3:30 horas, cuando los dos hermanos, un chico y una chica jóvenes, se encontraban en el interior de uno de los locales de la zona.

Según las investigaciones, al girarse en la barra para recoger una consumición, el joven golpeó de forma involuntaria con el codo a otro cliente, derramando su bebida. Este incidente provocó una discusión que derivó en la expulsión de varios de los implicados del establecimiento.

Una vez en el exterior, tres hombres, entre ellos el que había iniciado la disputa, se abalanzaron sobre los dos hermanos y los agredieron con puñetazos y patadas. Como consecuencia del ataque, la joven quedó inconsciente en el suelo y tuvo que ser atendida por los servicios de emergencias.

Varias patrullas policiales y una ambulancia acudieron al lugar, trasladando a la víctima al Hospital Santa Bárbara, donde fue asistida de una herida en la nuca que requirió sutura con dos grapas metálicas. Su hermano rechazó asistencia médica en ese momento.

Desde el primer momento, la Policía Nacional inició una investigación para identificar a los autores, con la colaboración de agentes de la Policía Local. Fruto de estas gestiones, en la tarde-noche de ayer se procedió a la detención de los tres sospechosos, quienes fueron trasladados a dependencias policiales.

Tras la instrucción del atestado correspondiente, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Soria, que decretó su puesta en libertad con la imposición de una orden de alejamiento de 300 metros respecto a las víctimas, además de la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio.