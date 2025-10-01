Nuevo derrumbe en San Esteban de Gormaz: se desprende parte de la acera junto al puente

Derrumbe de parte de la acera de la travesía junto al puente de San Esteban de Gormaz (Soria) Ayto San Esteban de Gormaz

De nuevo, el puente de San Esteban de Gormaz (Soria) y sus alrededores vuelven a la palestra por un derrumbe. Esta vez, parte de la acera de la travesía en la zona de afección de la N-110 junto al canal de la harinera se ha venido abajo este pasado martes a las 12:00 horas.

Varios meses después de que el propio puente sufriera un derrumbe por el episodio de lluvias torrenciales de principios de año y tras su reparación, su entorno repite lo vivido. En concreto, el desprendimiento se ha producido en el muro de contención de gaviones.

Para el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, "el puente ha vuelto a ser protagonista, y como tristemente viene ocurriendo durante el último año, no por buenas noticias".

Así lo aseguraron ayer en redes sociales, añadiendo que se trata de una "nueva señal de alarma que se suma a los desprendimientos anteriores, mientras la falta de soluciones se hace cada vez más evidente".

Este ha sido un mensaje al que ha querido responder el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, que ha acusado al Ayuntamiento de difundir un "bulo" al asegurar que "ha habido un nuevo desprendimiento en ese puente".

En este sentido, ha precisado que "no ha sido en el puente", sino que ha ocurrido en "una parte de las aceras que discurren en la zona de afección de la N-110 en la travesía de San Esteban, junto al canal de la harinera".

San Esteban de Gormaz vuelve a sufrir un nuevo derrumbe en el entorno del puente de la N-110

Precisamente, ha aclarado que este tramo fue reparado "a costa del propio Ayuntamiento en junio de 2021", cuando se procedió al ensanchamiento "de las aceras hacia el interior y el exterior".

Latorre ha resaltado que el Consistorio debería "revisar las obras que revisa y hablar con la concesionaria del canal, que es quien ya en su día intentó que repararan ese tramo de travesía donde los gavianes de contención que han sido afectados han motivado el desprendimiento de la acera".

Además, ha puntualizado que aprovechando las obras del puente, la Dirección General de Tráfico (DGT) presentó en su expediente de obras de emergencia "la reparación de 15 metros de esas aceras que hoy se han desprendido en parte más allá del puente porque se habían visibilizado una serie de grietas que podían poner en peligro la circulación de peatones".

Unas obras que, según ha asegurado el subdelegado del Gobierno, relacionadas con el puente y complementarias que se habían puesto en conocimiento del Ayuntamiento y ha precisado que ese tramo se estaba reparando y cortado al paso cuando se desprendió.

"El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz intenta derivar su responsabilidad a otras administraciones", ha lamentado en última instancia.