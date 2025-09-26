"El amor al monte ayuda a tener menos incendios": el pueblo soriano que combate unido la acción del fuego

Juan Ramón Soria Marina, alcalde de Vinuesa, y una imagen de la localidad soriana Fotografías cedidas a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León apostaba este lunes, 22 de septiembre, por “extender el modelo de asociacionismo forestal de Soria al oeste de Castilla y León”.

Todo con el fin de “prevenir los incendios” que este mes de agosto, sobre todo en las provincias de León y Zamora, han sido protagonistas dejando varios fallecidos y centenares de hectáreas arrasadas por la acción del fuego.

“Tenemos que tomar medidas para el asociacionismo forestal y el ejemplo lo tenemos en Soria, un territorio de mucho monte con asociacionismo, donde no hay incendios. Ese modelo tenemos que llevarlo a la parte oeste de la Comunidad que es donde se producen la mayor parte de los fuegos”, añadía Quiñones.

Vinuesa es un municipio de la provincia de Soria que se ubica en el corazón de la Tierra de Pinares, en la Soria Verde. Muy cerca de la enigmática y legendaria Laguna Negra que, junto con los Circos Glaciares del Urbión, conforman un gran paisaje natural.

Es fascinante comprobar la naturaleza que atesora una localidad que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuenta con 833 habitantes.

Uno de esos municipios que es un ejemplo en lo que a la gestión de incendios se refiere. A los que hacía referencia, sin mencionar, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el pasado lunes.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con Juan Ramón Soria Marina, alcalde de Vinuesa desde hace seis años, que nos cuenta los secretos de la gestión y ese “amor” que el pueblo tiene al monte. Esto provoca que se produzcan menos incendios en el lugar.

La belleza de Vinuesa Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Vinuesa, su monte y árboles

“Nací en Vinuesa hace 44 años. Mi padre también es de aquí y mi madre de Molinos. Soy una persona que se fue del pueblo para estudiar. Tras ver lo bien que se vive aquí decidí volver”, asegura Juan Ramón Soria, que desprende ese amor por su tierra, antes mencionado.

Se fue con 11 años para estudiar la Diplomatura en Empresariales. Es graduado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Valladolid, completando estos estudios en el Campus de Soria. Con 23 primaveras volvió. Ahora suma ya seis años como primer edil del municipio.

“El nuestro es un pueblo de montaña rodeado por el monte de Pino Albar más grande de Europa que pertenece a la Comarca de Pinares. Tanto aquí en Soria como en Burgos hay municipios de alta montaña con climatología fría y veranos cálidos y secos. La orografía también es complicada”, nos explica.

Añade que el pasado “es relevante” a la hora de “ver y comprender el presente” porque en Vinuesa hay “gente dura que trabaja la tierra” con familiares lejanos que han “inculcado a la población de hoy en día el amor por su pueblo”.

“Todo lo que nos rodea es superficie arbolada. Es parte de nuestra historia. El monte es del Ayuntamiento y el aprovechamiento se les otorga a los vecinos a partir de subastas de madera que cobramos en un derecho reconocido hace cientos de años”, añade Juan Ramón Soria Marina.

Vinuesa, un pueblo soriano rodeado de árboles Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El “amor al monte” para frenar los incendios

La localidad soriana, como añade el primer edil, se asocia al “derecho de pinos” en referencia a la “tradición de aprovechar la madera de los montes de su propiedad”. Todo ello en el marco del “sistema de montes de utilidad pública y dentro de la actividad de ‘suertes’”, explica el alcalde, en “especial de pinos” en un ritual que “se remonta a la fundación de los pueblos de la Comarca de Pinares”.

Ese término “derecho de pinos” se refiere a los derechos de aprovechamiento forestal sobre montes de utilidad pública, que en la zona de pinares se traduce en el disfrute comunitario del valor de esa madera.

“Esto se remonta a épocas lejanas en las que se cortaban ciertos árboles para trabajarlos y sacar dinero para vivir. Solo se podía vivir de los pinos por aquel entonces. Ese es el privilegio y lo que forma la cultura actual de la gente de Vinuesa”, afirma el alcalde. “Más allá de de tener ganado y turismo, el monte es nuestro tesoro”, recalca.

“La gestión está reglada por el ente regional y no se hace nada que no se haga en otros sitios”, afirma nuestro protagonista. Asegura que “al final es nada y todo” y que existe una “cultura y educación” de respeto al monte. “Ese amor al monte ayuda para tener menos incendios”, explica el primer edil.

La gestión en el lugar

“La diferencia de nuestro pueblo con respecto a otros es ese diálogo constante con la Junta de Castilla y León que crea pistas y cortafuegos sin olvidarnos de la ganadería que limpia el monte”, algo sumamente importante para “frenar la acción del fuego”, señala Juan Ramón Soria Marina.

“Los agentes medioambientales controlan a las empresas que hacer las cortas y se les exige una limpieza. Nuestro monte genera dinero. Ahora se realiza un lote comunal y se subasta. Estos lotes abarcan esa madera que está permitida cortar. El Ayuntamiento lo vende y el dinero se reparte entre los vecinos”, explica el alcalde de Vinuesa.

El que ostenta el bastón de mando en la localidad soriana asegura que “no entiende que se alabe la labor de la ganadería extensiva durante el verano y esté más en entredicho el resto del año”, en un inciso que realiza entre árbol y árbol y antes de lanzar otra reivindicación.

“El aprovechamiento de la madera tiene un 55% de carga fiscal. El IVA que se cobra se podría emplear para conservar el monte. Eso es regulación pura y dura. Son cosas que no ayudan, pero tenemos que ser capaces de ponerlo en el foco para que cambien”, explica.

Una plaza en Vinuesa Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

La labor vecinal

Nuestro entrevistado también explica que el “Soria no se quema” es “una publicidad malísima” porque la “gente puede venir a preparar fuegos” y tiene claro que “no están exentos” de que en Vinuesa puede ocurrir lo mismo que en la provincia de Zamora o León este año.

Si saltara una chispa en el lugar sería “catastrófico” porque los montes son “eternos” con árboles de entre 80 y 100 años y una orografía sumamente complicada para actuar por parte de los medios de extinción.

“Este año hemos tenido un total de tres incendios por rayos. En el más grande, el 13 de agosto, estábamos en un día de fiesta y se prendieron un total de 10 a 15 pinos. Fue el guardia municipal, el alguacil, y dos o tres vecinos que dieron la voz de alarma y lo apagaron”, explica el regidor.

Los vecinos lograron apagar las llamas y volvieron a mostrar ese “sentimiento de arraigo al monte” ese “amor del que se dedica a trabajar los árboles, la ganadería y el que disfruta del de Vinuesa”, apunta nuestro protagonista.

“Nos preocupamos por el monte porque vivimos de él. Queremos que todo siga igual. Cuando hace falta ir a sofocar incendios, los vecinos van. El amor hacia el monte y ese sentimiento de propiedad nos ayuda”, añade el alcalde.

Pena, condolencias y medios

Juan Ramón Soria Marina “no recuerda” ningún incendio grande en Vinuesa y ha visto con “dolor y pena” los que se han producido en las provincias de León, Zamora, Salamanca, o Palencia.

“Lo que he visto, a través de la televisión, ha sido terrible. Lugares similares a tu pueblo, que viven de la madera y la ganadería, que quedan totalmente arrasados. Somos privilegiados por no tener pirómanos. También, de la labor de los vecinos que evita que los fuegos se extiendan cuando se producen”, añade el primer edil.

Explica que cuando ve esas zonas “devastadas” le entra el “miedo de que ocurra en su pueblo” porque los “más de 800 vecinos viven de los árboles del lugar”.

Sobre el número de efectivos, que ha estado en entredicho a lo largo de estos meses, nuestro entrevistado apunta que “no es experto” pero que “si hay 40 bomberos mejor que 20” y vuelve a lanzar una reivindicación final.

“El dinero que se genera en el monte, hay que dejarlo en el monte. Vinuesa puede vender madera por 200.000-300.000 euros y más de 100.000 se van en impuestos. Hay dinero para hacer cosas. Queremos que nos dejen invertir este dinero a nosotros porque lo sabemos hacer muy bien”, finaliza.