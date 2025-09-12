El pueblo de CyL que lucha por ser la capital del turismo rural: hogar de un famoso futbolista y un reputado periodista

En los últimos años, el mundo rural se ha convertido en una pieza clave del turismo nacional y, en concreto, de Castilla y León. Así lo prueban los últimos datos del INE, los cuales apuntan a que este verano la ocupación en alojamientos de turismo rural ha aumentado un 5,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Cada vez son más las personas que aprovechan sus días libres para viajar a destinos más íntimos y acogedores, garantes de la tranquilidad y desconexión que tanto se echa en falta en las grandes ciudades. Pueblos que garantizan al visitante una experiencia absolutamente plena e inolvidable y que poco o nada tiene que envidiar al turismo urbano.

España es uno de los países con mayor número de pueblos. Municipios que, en su mayoría, destacan por albergar múltiples encantos capaces de conquistar a todo aquel que se anima a visitarlos. Ahora bien, ¿cuál es el más visitado? ¿y el más bonito? ¿y el más famoso?

Es complicado responder a estas preguntas. Sin embargo, un año más la revista Condé Nast Traveler ha impulsado una nueva edición del certamen de la capitalidad del turismo rural con el fin de dar a conocer pueblos que, por unos motivos u otros, destacan por encima del resto, y también fomentar su turismo, llegando a convertirle en uno de sus principales motores económicos.

El concurso de la novena edición ha comenzado este mismo 11 de septiembre con la apertura de las votaciones de los candidatos que podrán convertirse en la nueva capital del turismo rural, sustituyendo a Santa Eulalia de Oscos, el pueblo ganador de 2024.

10 pueblos finalistas por los que se podrá votar hasta el próximo 26 de octubre, siendo tres días después cuando se anunciará el ganador, y entre los que se encuentra uno de Castilla y León que, curiosamente, ha visto nacer al célebre periodista Jesús Cintora y crecer al afamado futbolista Xabi Alonso.

Se trata de Ágreda, un municipio de la provincia de Soria de poco más de 3.000 habitantes, conocido como 'la villa de las tres culturas', que cuenta con un potente y atractivo patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y, por supuesto, gastronómico.

Sobre Ágreda

Integrado en la comarca de Tierra de Ágreda y ubicado a los pies del Moncayo, en él convivieron durante siglos cristianos, judíos y musulmanes. Un hecho pasado que a día de hoy conserva vestigios apreciables en la arquitectura del conjunto histórico de la localidad, declarado Bien de Interés Cultural desde 1994.

Según narra la historia, Ágreda fue un asentamiento celtíbero posteriormente romanizado. En el año 415 llegaron los visigodos, en 713 ya se tenía constancia de la presencia musulmana en la villa, y ya en el siglo X, con el comienzo de la reconquista del municipio, se inició una labor de repoblación con gente llegada desde las Tierras Altas, que convivieron con musulmanes y judíos hasta 1492, cuando los judíos fueron expulsados, y hasta 1510, cuando se marcharon los últimos musulmanes.

Tras ser reconquistada por Alfonso I, la villa logró consolidarse como ciudad frontera y valedora de Castilla frente a los reinos de Aragón y Navarra. De hecho, hasta le fue concedido el realengo, por el cual solo tenía que dar cuentas al propio rey castellano.

Imagen del palacio de Ágreda (Soria) Turismo Castilla y León

Con el tiempo, fue hogar de varias familias nobiliarias como la de los Castejón, y de personajes clave como Sor María de Jesús, una escritora mística que llegó a ser consejera del Rey Felipe IV, quien visitó el pueblo en varias ocasiones.

Con todo ello, a lo largo de su historia, Ágreda ha sido escenario de leyendas, batallas, pactos e incluso bodas reales, como la del rey Jaime I de Aragón y Leonor de Castilla.

"Hoy Ágreda sigue siendo un punto de encuentro entre comunidades, una ciudad de frontera, moderna y garante de su pasado. Su rico patrimonio histórico es, hoy en día, el mejor reclamo turístico de la villa", señalan desde el Ayuntamiento.

El Palacio de los Castejón, del siglo XVII; el museo Sor María de Jesús, la puerta Añavieja, que data de la baja Edad Media; y sus iglesias, ermitas y conventos, entre los que destaca la Iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, construida entre los siglos XVI y XVII; la de Nuestra Señora de la Peña, de origen románico y la más antigua de Ágreda, consagrada en 1.193; y el convento de MM. Agustinas, son algunos de sus máximos exponentes.

Como también lo son su Plaza Mayor, el Ayuntamiento, ubicado en el Palacio renacentista; las murallas cristianas y el barrio moro, donde se puede encontrar la Puerta de Felipe II, el arco de estilo califal del siglo X, los torreones, la fuente árabe y el mirador de las Huertas Árabes, entre otras tantas construcciones.

A todas ellas se suman diferentes zonas de paseo y descanso desde las que se puede disfrutar del precioso entorno natural que rodea a la villa. El Parque de la Dehesa y el Paseo de Invierno son algunas de ellas.

Lugares que fusionan historia, arte, cultura, naturaleza y tradición, y que componen una de las principales señas de identidad de un pueblo que también sobresale por su rica y variada gastronomía con el cardo rojo, el langarto, las huecas y el rollo como protagonistas.

Un territorio que está a un solo paso de poder llegar a todos los rincones del país como capital de turismo rural. ¿Será la localidad ganadora? Para saberlo aún hay que esperar.

En este sentido, cabe destacar que para poder participar en este certamen es necesario que el pueblo tenga menos de 10.000 habitantes, cuente con oferta de ocio turística y con alojamientos rurales para acoger a los viajeros, tal y como han explicado desde Condé Nast Traveler.