Robles celebra la reunión Illa-Puigdemont: “Son las fotos en las que tenemos que trabajar”

La ministra de Defensa visita la delegación de Defensa en Soria y bromea junto a Carlos Martínez y Nicanor Sen. Concha Ortega ICAL

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha valorado este miércoles el encuentro entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresident prófugo de la justicia Carles Puigdemont como “una imagen que simboliza lo que Cataluña quiere, avanzar en convivencia, en progreso y en diálogo”.

Durante su visita a Soria para observar las obras del futuro Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas de la Defensa ha sido cuestionada por la reunión celebrada ayer en Bruselas que tanto ha dado de qué hablar. La leonesa no ha sorprendido y ha seguido la línea del relato de otros compañeros de Gobierno.

Aunque Robles ha evitado pronunciarse sobre el contenido de la conversación, sí ha destacado que la foto refleja “una Cataluña que deja atrás la división y la confrontación” vivida en 2017.

“Cataluña siempre se ha caracterizado por la convivencia y la tolerancia, salvo en ese periodo tan terrible, y yo que tengo una vinculación especial con Cataluña creo que imágenes como la de ayer son las que nos tienen que guiar”, ha afirmado.

Eso sí, ha sido más cautelosa cuando se le ha preguntado por la posibilidad de que se produzca también una foto entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Puigdemont, la ministra se limitó a señalar que es una decisión que corresponde al propio jefe del Ejecutivo.

“Lo importante en todo caso es que la convivencia, la tolerancia y el respeto recíproco ya están en Cataluña”, subrayó, al tiempo que puso en valor “la labor que está haciendo el president Illa”.

Sobre la situación presupuestaria, la ministra ha recordado que el gobierno trabaja con los presupuestos prorrogados y que la presentación de unas nuevas cuentas es un “compromiso constitucional”, aunque aseguró que “el trabajo del Gobierno no se detiene”.

Ciberseguridad

Las declaraciones tuvieron lugar durante su visita al polígono industrial de Valcorba (Soria), donde se levantará el futuro Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas de la Defensa, un proyecto que Robles calificó como “estratégico” dentro del nuevo Programa Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa.

Durante su visita, Robles ha destacado la importancia de la ciberseguridad y la inteligencia artificial como pilares fundamentales de la defensa.

“Creemos absolutamente que nuestras Fuerzas Armadas y todos sus proyectos tienen que estar plenamente integrados en todo el territorio de España”, afirmó, subrayando que Soria es un ejemplo de “resistencia histórica” y de capacidad de adaptación a los proyectos tecnológicos del futuro.

Aunque la ministra no pudo visitar los terrenos debido a una convocatoria urgente de la coalición internacional de apoyo a Ucrania, que incluye a Francia, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, Robles aseguró que se trata de un “compromiso que tenemos con la seguridad y la defensa a nivel global”.