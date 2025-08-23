Dos heridos tras un accidente con vuelco en Adradas: el hombre de 36 años se quedó atrapado bajo el coche

Un hombre de 36 años y una mujer de 30 han resultado heridos en un accidente en el kilómetro 3 de la SO-P-3002, en Adradas (Soria).

Una llamada al 112 a las 5 horas de esta madrugada avisaba de que el turismo se había salido de la carretera, había volcado y solicitaba asistencia para sus ocupantes, uno de ellos atrapado bajo el coche.

La sala de operaciones da aviso del incidente a la Guardia Civil, bomberos de Almazán, y a Emergencias Sanitarias, que envía una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico, y el equipo médico del centro de salud de Almazán.

El personal médico atendió y trasladó a los dos heridos: al hombre en UVI móvil y a la mujer en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Soria.