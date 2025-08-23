La abuela Pilar cumple 100 años y tiene el secreto para llegar: cuando en España se ganaban cinco pesetas por día

Cuando Pilar nació, bailaba al ritmo del jazz mientras París vivía los ‘felices años veinte’ entre cabarés y vanguardias. España, bajo la dictadura de Primo de Rivera, intentaba modernizarse a caballo entre la tradición y la industria, con el cine mudo llenando salas y los tranvías y automóviles conviviendo en las calles.

Una barra de pan costaba apenas 30 céntimos (de los de antes), un billete de tranvía 10, y un jornalero podía ganar unas 5 pesetas al día. Y eso es lo que se encontró Pilar al llegar al mundo. Pues bien, 100 años después, la abuela de El Burgo de Osma ha podido soplar esa centena de velas.

La Residencia Santa Cristina de El Burgo de Osma (Soria) se llenó este pasado viernes de emoción, recuerdos y abrazos para rendir homenaje a una mujer que ha vivido un siglo de historia: Pilar Rodrigo Alonso, natural de Valdemaluque donde ahora no llegan a los 150 habitantes, que celebró rodeada de familia, amigos y compañeros sus 100 años de vida.

Nacida el 22 de agosto de 1925, Pilar fue la primogénita de Ciriaco Rodrigo y Victorina Alonsoo. Desde pequeña conoció el esfuerzo en el campo y las dificultades de una época marcada por la Guerra Civil, en la que su padre, entonces alcalde de Valdemaluque, sufrió detenciones y amenazas por su compromiso con los vecinos del pueblo.

En 1946 se casó con Román Miguel, con quien compartió su vida y la crianza de su hijo José María. Juntos vivieron en Valdemaluque, Berzosa y más tarde en Osma y El Burgo de Osma, lugares donde Román trabajó como secretario municipal.

Ahí trabajó por mejorar la vida de sus vecinos y colaboró en la creación de la misma Residencia Santa Cristina que hoy acoge a Pilar.

Entre idas y venidas, Pilar repartió su tiempo entre el cuidado de sus padres, su pueblo natal y largas estancias en Valencia y Marbella, donde acompañaba a su hijo.

Viuda desde los 86 años, regresó a Valdemaluque, fiel a su tierra, a su huerto y a sus tertulias de cartas. Tras la pandemia, encontró en la Residencia Santa Cristina un nuevo hogar, donde disfruta de compañía y cuidados sin perder la alegría que la caracteriza.

Así fue el día

La jornada comenzó con un viaje al pasado. A través de fotografías cargadas de memoria, Pilar volvió a recorrer los caminos de su infancia en Valdemaluque, los días de esfuerzo en el campo, los juegos con sus hermanos y los instantes compartidos con quienes han marcado su vida.

Fue un repaso entrañable que arrancó sonrisas, pero también alguna lágrima, en un ambiente cálido donde cada imagen era un pedacito de historia.

Después de esa mirada al ayer, llegó el presente festivo: un almuerzo lleno de alegría, la tradicional tarta de cumpleaños y el ir y venir de besos, risas y palabras de cariño que hicieron sentir a Pilar que su centenario no es solo un número, sino un motivo de orgullo para todos los que la quieren.

Un legado de vida

A lo largo de un siglo, Pilar ha sido testigo de los momentos más duros y transformadores de España. Ha sabido afrontarlos con entereza, esfuerzo y una inmensa capacidad de entrega hacia su familia y vecinos.

El cumpleaños número cien de Pilar no solo celebra los años vividos, sino también los valores que la han acompañado siempre: fortaleza, amor y arraigo.

Las instituciones también quisieron estar presentes en este día tan especial. La Diputación de Soria, representada por el diputado Daniel García, entregó a Pilar su partida de nacimiento junto a una placa conmemorativa, símbolo de arraigo y reconocimiento a toda una vida vinculada a la provincia.

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma también se sumó al homenaje, obsequiándola con un ramo de flores en el emotivo acto celebrado en la residencia.