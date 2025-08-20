Muere un hombre en la provincia de Soria tras caer con un quad por un desnivel

Un hombre de 43 años ha fallecido este miércoles a primera hora después de caer con un quad por un desnivel en la provincia de Soria.

Los hechos han ocurrido en torno a las 08:38 horas, cuando se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León alertando de un accidente grave con personas atrapadas.

Tras ello, se ha dado aviso al servicio de bomberos para que se trasladase a Almajano (Soria), en concreto a la salida hacia Cirujales, en la carretera SO.P-1026.

Finalmente, los servicios sanitarios, ya en el lugar, han confirmado el fallecimiento de este hombre.