Imagen de archivo de un quad accidentado.

Imagen de archivo de un quad accidentado. iStock

Soria

Muere un hombre en la provincia de Soria tras caer con un quad por un desnivel

El suceso ha ocurrido en Almajano.

Un hombre de 43 años ha fallecido este miércoles a primera hora después de caer con un quad por un desnivel en la provincia de Soria.

Los hechos han ocurrido en torno a las 08:38 horas, cuando se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León alertando de un accidente grave con personas atrapadas. 

Tras ello, se ha dado aviso al servicio de bomberos para que se trasladase a Almajano (Soria), en concreto a la salida hacia Cirujales, en la carretera SO.P-1026.

Finalmente, los servicios sanitarios, ya en el lugar, han confirmado el fallecimiento de este hombre.