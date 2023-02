La mujer abofeteada por su marido en TikTok: "Aunque nos separen, yo siempre lo voy a amar"

A pesar de la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Soria por la que se condena al hombre que abofeteó a su esposa Simona en un vídeo en directo en Tiktok a un año de prisión y a tres de alejamiento, la mujer ha firmado lo siguiente en sus redes sociales: "Aunque nos separen, yo siempre lo voy a amar".

[Condenan a un año de prisión y tres de alejamiento al hombre que abofeteó a su mujer en TikTok]

Y es que la mujer, desde la detención de su marido y apertura del proceso judicial, ha defendido que no estaba siendo maltratada por su marido, al tiempo que ha exigido en reiteradas ocasiones que no le separasen de él. Unos motivos que la llevaron a no querer denunciar los hechos, aunque la Fiscalía decidió entrar de oficio ante la probable comisión de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

En su resolución, la jueza matizó que en los delitos de violencia de género no es necesaria la denuncia de la víctima y que estos hechos se debían castigar una vez se tiene conocimiento de su comisión. Por eso, aclaró que bastaba con que la bofetada se retransmitiera en directo para que los poderes públicos se desplegaran en el ámbito de protección de la víctima, aunque esta no se reconociese como tal.

Asimismo, subrayó que tampoco estaba justificada la agresión a pesar del hecho de que su esposa consintiese y justificase la misma. Además, ha recordado que en estos delitos, así como en todos en los de lesiones graves, el consentimiento por parte de la víctima es "irrelevante", procediendo castigo "en todos los casos".

@_moni_124 Aunque nos separen Yo siempre le voy a amar .. ese derecho no me lo pude quitar Nadie ni jueZes Ni Diosessss El Para Mi es Todooo Cada uno puede opinar de eso pero nadie en realidad sabe como el es con migo ni la jueZ sabe a quien a condenado Separar una familia es lo que somos una familia i si yo no e denunciado i e dicho que no necesito la ayuda de nadie por que una juez tiene el derecho de separar una familia ♬ sonido original - 𝐦𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥

Una decisión que no ha sido bien recibida ni por el condenado ni por la víctima, y es que Simona ha matizado a través de sus redes sociales que "siempre" va a amar a su esposo y que ese derecho no se lo puede quitar "nadie". "Ni jueces ni dioses", ha recalcado.

De la misma forma, ha afirmado que para ella su esposo es "todo" y, aunque cada uno puede "opinar de eso, nadie en realidad sabe cómo él es conmigo". "Ni la jueza sabe a quien ha condenado", ha añadido.

Por último, ha denunciado que la magistrada ha tomado la decisión de "separar a una familia". Igualmente, ha aclarado nuevamente que ella no ha denunciado y ha insistido en que no necesita ayuda de "nadie". "Por qué una jueza tiene el derecho de separar a una familia", se ha preguntado en última instancia.

En otros dos vídeos publicados en su perfil de TikTok, mostrándose visiblemente afectada, la mujer ha explicado que su marido fue a despertarla cuando conoció la sistencia y lo hizo llorando. "Vino a despertarme y estaba llorando y dije: ya está, salió que hay orden de alejamiento", relata.

Igualmente, ha asegurado que el niño, refiriéndose al hijo que tienen en común, también se percató de ello, a pesar de que en otras ocasiones cuando les ve llorando "piensa que nos vacilamos". "Por primera vez sentía lo que había pasado y nos estaba secando las lágrimas", ha recalcado Simona.

Una situación para el pequeño que, según Simona, hace que no entienda que su padre ya no vivirá con ellos. "No entiende que nada va a ser como antes. Saldremos de esta. Ahora tiene tres años, cuando tenga seis su papá va a volver", ha insistido la joven agredida por su esposo.

Igualmente, ha lamentado que las personas que no tienen hijos ni familia vayan a seguir culpando a su marido, al tiempo que ha aseverado que es "muy duro". "No le deseo esto a nadie, aunque vosotros me lo desáis", ha puntualizado dirigiéndose a los usuarios que han cargado contra su esposo.

Asimismo, ha asegurado que va a cumplir la sentencia, "aunque tenga ganas de verle", porque es lo que "quieren para que lo puedan meter en la cárcel". "No le voy a dar el gusto a este país de que lo metan en la cárcel. Voy a aguantar los tres años, muy mal y sin estar feliz", ha sentenciado.

