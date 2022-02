El presidente del PP de Soria pide “calma” y cree que un congreso podría ser la salida

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, pidió hoy “calma” y “tranquilidad” ante la situación interna que vive su partido, después de que se haya convocado una Junta Directiva Nacional para el próximo lunes. Además, remarcó que la salida podría pasar por la celebración de un congreso.

En declaraciones a Ical, Benito Serrano, que presidió la reunión del Consejo de Dirección del PP soriano para analizar las elecciones autonómicas, insistió en que la fractura abierta en la formación se tiene que “solucionar desde Madrid”. “Vamos a esperar”, añadió, ante lo visto en los últimos días.

Asimismo, el presidente del PP soriano aseguró que el partido se tendrá que reunir para determinar la postura que toma, si bien señaló que la prioridad en este momento debe ser apoyar al partido en Castilla y León, ya que remarcó tiene la responsabilidad de formar gobierno. “Desde Soria estamos a la espera de ver qué se decida en Madrid”, agregó.

No obstante, Benito Serrano aseguró que el PP tendrá que afrontar un congreso porque en su opinión un partido no puede estar regido por una gestora, si bien señaló que no podía determinar si tiene que celebrarse “ahora” o “cuando toque”. Además, insistió en que habrá que ver “qué consensos se logra”. “Hay que hablar y negociar”, añadió.

Al respecto, el presidente de los ‘populares’ soriano sostuvo que la “clave” debe ser la unidad por lo que extendió esta receta como medida para atajar la crisis interna que vive su partido. Serrano recalcó que todos deben “remar en la misma dirección” y “luchar por lo mismo”.

Finalmente, el presidente del PP de Soria consideró necesario contar con un “liderazgo que tire” y que todos los demás “estén a una” con él para contar con un partido de centro derecha “fuerte”, que sea alternativa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Espero que entre todos seamos lo suficientemente cabales”, concluyó.

