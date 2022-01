Ciudadanos quiere "continuar gobernando" para "seguir cambiando la vida de la gente"

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha afirmado hoy que la formación liberal concurre a las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero “para seguir gobernando, no para apoyar a uno u otro”. Por ello, ha asegurado que Cs “no hablará de otra cosa que no sea Castilla y León”. “Venimos a hacer medidas y a seguir cambiando la vida de la gente”.

Igea, que ha estado en Soria en el acto de presentación de la lista con la que la provincia se presenta a las autonómicas, ha indicado que quienes forman parte de esta candidatura tienen “una manera de distinta de hacer política”. En contraposición, ha señalado el candidato de Cs, está la “irresponsabilidad y la deshonestidad” de Alfonso Fernández Mañueco que, al adelantar los comicios, ha generado una “situación de inestabilidad”, entre otros al no poder aprobarse los Presupuestos de la comunidad. “Nos jugábamos la vida, la hacienda y el trabajo de los castellanos y leoneses”.

Al hilo, Francisco Igea ha recordado que Ciudadanos se presenta con los dos años y medio de gestión en los que ha formado parte del Ejecutivo autonómico. “Hemos gestionado momentos muy duros”, ha asegurado el candidato. “Nos presentamos con el valor de nuestra palabra y de nuestro trabajo”.

Ante ello, el candidato de Cs a la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha reclamado a los integrantes de cada lista que “estén en la calle, no den un paso atrás y escuchen a los ciudadanos”.

Por su parte, Daniel Pérez, vicesecretario general de Ciudadanos, ha dado las gracias a “todos los hombres y mujeres valientes” que están en este proyecto liberal. “Somos incómodos para aquellos que pensaban que podían hacer lo que quisieran en las instituciones”, ha manifestado, al tiempo que ha destacado que Cs es el proyecto que “siempre va a mantener la palabra dada”.

Con ello, el también coordinador autonómico y portavoz del Grupo Parlamentario de Cs en las Cortes de Aragón, ha reclamado a los castellanos y leoneses, y en particular a los sorianos, que vean “los pasos que se han dado con valentía y compromiso”.

En los mismos términos se ha expresado el número uno de la lista de Cs por Soria, Félix Sanz, que ha hecho hincapié en la labor de la formación naranja en el Gobierno de la Junta durante esta legislatura en pro de mitigar el problema de la despoblación. “Se van los hijos, sí, lo asumimos, pero deseamos que estas personas puedan tener opciones para volver, que haya mujeres y hombres que levanten esta tierra”, ha concluido.

