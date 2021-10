Soria ¡Ya! "rotundamente" a favor de las ayudas de funcionamiento a las empresas

La plataforma Soria ¡YA! ha exigido a los representantes socialistas en el Congreso y el Senado que "defiendan" la puesta en marcha de las ayudas al funcionamiento de las empresas, tal y como autorizó la Unión Europea en abril de este año. "Soria y los sorianos no podemos admitir más dilaciones", han afirmado.

Para la plataforma: "El momento de demostrar su implicación con el futuro de la provincia es ahora, cuando se está negociando el contenido de los Presupuestos Generales del Estado. Por eso, pedimos a todos nuestros representantes políticos que trabajen por los ciudadanos a los que representan y que no conviertan este importante tema para Soria en una riña de patio de colegio. Las declaraciones en prensa en los últimos días, no nos hacen esperar nada bueno".

En su opinión: "Es el momento de trabajar por Soria, no de hacer política de partido. Soria y los sorianos nos jugamos demasiado como para tolerar algo así. Este tren no puede pasar de largo". De esta manera, las provincias de Soria, Cuenca y Teruel son las únicas provincias españolas consideradas escasamente pobladas por la Unión Europea. En las tres se cumple el criterio de una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

Costes laborales

En abril de 2021, según datos de la plataforma, la Comisión Europea, consciente de la desventaja que esa despoblación implica a todos los niveles, autorizó como algo extraordinario que las empresas de estas provincias recibieran ayudas de funcionamiento. Esas ayudas consisten en un 20% de los costes laborales de las empresas. Con esta medida la Comisión constata los desequilibrios existentes y busca reducirlos convirtiendo a las tres provincias en territorios más atractivos para empresas y para trabajadores.

"Antes de que se adoptara esta medida, en noviembre del pasado año 2020, en contestación a una pregunta de Teruel Existe en el Senado, la ministra de Hacienda, María Jesus Montero, contestó que esas ayudas se pondrían en marcha y lo hizo con una frase que los sorianos no podemos olvidar: ¡rotundamente sí!, dijo", han recordado desde Soria.

La reducción de un 20% de la cotización de las empresas a la seguridad social supondría un importante atractivo para la inversión y una importante mejora que en un corto periodo de tiempo podría influir positivamente en la dinámica empresarial y poblacional de la provincia. Se trataría de una mejora que de verdad nos diferenciaría positivamente de las provincias de nuestro entorno.

Ayudas a Pymes

Se trata de ayudas para pequeñas y medianas empresas, como son el 99 % de las empresas sorianas, nunca para empresas de más de 250 trabajadores, como se ha trasladado por políticos sorianos de manera maliciosa. Consideramos que es muy desleal querer confundir a los ciudadanos sobre este tema.

Es algo por lo que todos los sectores de la población deben luchar: sindicatos, empresarios, partidos, asociaciones de todo tipo y ciudadanía en general. No podemos dejar pasar esta oportunidad.

Por ello no deja de sorprendernos a los sorianos, que una vez más, tras llenarnos de esperanza, nada se ha movido por parte del Gobierno de España. Ningún responsable político del más alto nivel sabe nada acerca de este importantísimo tema para Soria, lo que nos hace pensar que una vez más, las necesidades de la provincia de Soria son totalmente ignoradas por el Gobierno de España. De hecho, el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, así lo manifestó, trasladando sin rubor que las mismas no eran prioritarias para el ejecutivo de Sánchez.

Estamos ante el momento de defender y poner en marcha estas medidas. Se están negociando los Presupuestos Generales y es ahora cuando pedimos a nuestros parlamentarios que se dejen de excusas y demuestren en el Congreso y Senado a quien representan y lo que pesan los votos de los sorianos.

"Es hora de que se pongan a trabajar para defender los intereses de Soria en Madrid de una vez por todas. Señor Javier Antón, diputado por Soria, señores Jesús Manuel Alonso, y Luis Rey, senadores por Soria, es el momento de dar la cara por la provincia y exigir ante el Gobierno de España, gobierno socialista, que esta provincia les interesa algo, más allá de las citas electorales y de promesas vacías de contenido. Es hora de demostrar que sus palabras no se las lleva el viento y que detrás de ellas hay un compromiso real. Señor Luis Rey, como recién estrenado senador, y como secretario general del PSOE en Soria, no se esconda tras palabras sin contenido y levante la voz en Madrid. Soria no puede permitirse más excusas ni más retrasos, y la provincia necesita que nuestros representantes políticos sean valientes y defiendan que las ayudas de funcionamiento se pongan en marcha ya. Es el momento de demostrar lo que valen los votos de Soria en Madrid. Esperemos que no den la callada por respuesta. ¡Rotundamente ahora! y ¡rotundamente sí! ¡Den la cara por Soria y déjense de excusas!", han argumetado.

Además, han instado al señor Jorge Ramiro, secretario general de Podemos Soria, "que defienda los intereses de la provincia a través de los ministros de su grupo en el Gobierno de España. Recordar que es responsable de una formación que también está gobernando, y por tanto con plena capacidad de negociación y de influencia en la confección de los Presupuestos Generales del Estado".

"Este es el momento de demostrar el interés real que tienen por Soria y los sorianos todas las formaciones políticas, así como el peso de todos los políticos sorianos en la escena nacional", concluye el comunicado.

