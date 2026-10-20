El alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, y el concejal de Urbanismo, Tomás Marcos, en la rueda de prensa de este martes. Ayto Cuéllar

El Ayuntamiento de Cuéllar rechaza la implantación de una planta de biogás y cuestiona la evaluación ambiental favorable

El Ayuntamiento de Cuéllar (Segovia) ha trasladado este martes, 20 de octubre, su oposición frontal a la implantación de las plantas de biogás en las condiciones que se plantean y ha cuestionado la declaración de impacto ambiental favorable al proyecto de Bio Frontera que se publicó el pasado 2 de octubre.

Para ello, el alcalde de la localidad, Carlos Fraile, y el concejal de Urbanismo, Tomás Marcos, han comparecido para explicar las actuaciones que ha llevado a cabo el Ayuntamiento y exponer las "deficiencias" que presenta la evaluación ambiental.

El primer edil ha denunciado la "ausencia" de una evaluación conjunta de los proyectos y de un marco normativo concreto que permita abordar su implantación "con garantías".

Fraile ha defendido que una declaración de impacto ambiental favorable "no significa que no existan afecciones al medioambiente" y ha avisado de que el documento publicado "deja numerosas cuestiones sin resolver".

Específicamente, ha hecho referencia al tráfico, la convivencia con los vecinos y la actividad agrícola. "Siempre hemos estado del lado de los vecinos y del medioambiente", ha asegurado el regidor.

De la misma manera, ha sostenido que el Ayuntamiento está usando las herramientas administrativas a su alcance, mediante alegaciones e informes, para solicitar que sean estudiadas todas las consecuencias de las instalaciones que se proyectan.

Por otro lado, ha pedido que se tenga "confianza" en el trabajo municipal y ha garantizado que el Ayuntamiento de Cuéllar "no va a facilitar la implantación de estos proyectos sin exigir el cumplimiento de todas las garantías posibles".

Por su parte, Tomás Marcos ha detallado que tienen constancia de nueve solicitudes para instalar plantas de biogás en el término municipal de Cuéllar, habiendo salido ya cuatro de ellas a exposición pública.

Ante ello, ha puntualizado que el Consistorio ha presentado las alegaciones a los proyectos y ha emitido los informes correspondientes en tres de los casos.

El concejal ha señalado que llevan "más de un año" estudiando la documentación y han estado en contacto, en este tiempo, con los promotores de los proyectos, vecinos y colectivos vecinales.

También han cuestionado la no inclusión de los informes municipales en la evaluación a Bio Frontera, "pese al trabajo realizado por el Consistorio".

Además, ha desvelado que la declaración recoge que el Ayuntamiento "no había emitido uno de los informes sectoriales, cuando la Administración autonómica no se lo había solicitado en ese procedimiento".

Ha expuesto, a su vez, que el informe municipal específico sobre la implantación fue enviado el 7 de mayo de 2026, mientras que la documentación ambiental refleja que el expediente se había completado previamente.

El análisis municipal de la declaración de impacto ambiental favorable al proyecto de Bio Frontera pone el foco en distintos aspectos que, para el concejal de Urbanismo, "no quedan suficientemente concretados".

Destacan la gestión de los digestatos, los olores, los residuos resultantes del proceso de producción de biogás, pues "no se determina con suficiente precisión dónde, cómo, cuándo y en qué cantidades se aplicarán".

Han cuestionado, al mismo tiempo, algunos aspectos vinculados con los olores, como que se remitan a controles posteriores a la puesta en funcionamiento de la planta, en vez de quedar "suficientemente acreditados durante la evaluación previa".

Respecto a los recursos hídricos, Marcos ha resaltado las "dudas" que deja la procedencia del agua necesaria para la actividad y sobre la viabilidad de cubrir parte de las necesidades mediante la recogida de aguas pluviales.

Asimismo, consideran que ha de aclararse las necesidades de suministro eléctrico y las posibles afecciones derivadas de las infraestructuras necesarias para asegurarlo.

Otro aspecto que tildan de "insuficientemente analizado" es el impacto del tráfico pesado. El edil ha avisado de las consecuencias que podría tener el tránsito de camiones para las carreteras y caminos del entorno, sobre todo si varias instalaciones llegan a funcionar de manera simultánea.

Por ello, ha reclamado una evaluación de los efectos acumulativos de los proyectos planteados, pues "varias de las instalaciones se encuentran próximas entre sí". "No basta con analizar cada planta de forma individual, sino que es necesario estudiar el impacto conjunto que podrían generar sobre el territorio", han añadido.

Las garantías para el desmantelamiento de las instalaciones cuando termine su actividad son otro de los aspectos que han cuestionado que no aparezca en la declaración de impacto ambiental.

Por último, han anunciado que el Ayuntamiento de Cuéllar se encuentra trabajando en una modificación de las Normas Urbanísticas municipales, cuyo documento será sometido a estudio estos días para avanzar en su tramitación y recabar el mayor respaldo posible de los grupos políticos de la localidad.

Paralelamente, se seguirán explorando las vías administrativas y jurídicas disponibles para cuestionar todo aquel aspecto de los proyectos que consideren "insuficientemente justificados" y han recordado que la declaración no constituye el último paso del procedimiento, ya que han de darse otros trámites, entre ellos la autorización ambiental tramitada.