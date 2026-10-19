Villacastín acogerá el quinto evento Gastro-Km0 de Alimentos de Segovia con los huevos fritos y el picadillo como protagonistas Cedida

La fiesta gastronómica ideal para comer huevos fritos con picadillo el 24 de octubre: solo 3 euros y música en directo

Existen planes ideales para un sábado, y este es uno de ellos. Se junta la tradición, productos de la tierra y esas recetas de toda la vida que nunca pasan de moda.

Y en Segovia, uno de ellos tiene ya fecha y lugar: huevos fritos con picadillo por solo tres euros.

Villacastín se prepara para convertirse el próximo sábado 24 de octubre en punto de encuentro para los amantes de la buena mesa con la quinta edición de Gastro-Km0.

Se trata de una fiesta gastronómica que combinará comida popular, música en directo y ambiente festivo en plena Plaza Mayor.

La propuesta es sencilla, pero difícil de rechazar: 1.000 raciones de huevos fritos con picadillo, acompañadas de pan, bebida y postre, por un precio popular de tres euros.

Una oportunidad para disfrutar de dos productos muy ligados a la gastronomía tradicional en una jornada que busca poner en valor la calidad de los alimentos segovianos y el trabajo de quienes los producen.

La comida popular comenzará a las 15:00 horas y será uno de los momentos centrales de una celebración organizada por la Diputación de Segovia, a través de la marca agroalimentaria Alimentos de Segovia, y el Ayuntamiento de Villacastín.

Los huevos y el picadillo serán los grandes protagonistas de una cita que reivindica los sabores de siempre y apuesta por los productos de proximidad.

Una fiesta para disfrutar de la gastronomía segoviana

Los ingredientes de esta comida popular procederán de dos empresas vinculadas al sector agroalimentario.

Huevos Velasco y La Prudencia. Ambas pondrán sus productos al servicio de una iniciativa que pretende acercar los alimentos de la provincia a los consumidores y demostrar que la gastronomía también puede convertirse en un atractivo para visitar los pueblos.

Pero Gastro-Km0 no será únicamente una cita para sentarse a la mesa.

La organización ha preparado una programación que se prolongará durante toda la tarde, con música y actividades para convertir la Plaza Mayor en el corazón de la fiesta.

La jornada arrancará a las 13:00 horas con la inauguración oficial del evento. Media hora después, a las 13:30 horas, el grupo Finister ofrecerá un concierto para amenizar la espera hasta la comida.

Después de las raciones de huevos fritos con picadillo, la música continuará a partir de las 17:00 horas con la actuación de la orquesta Pikante.

De esta forma, la localidad segoviana propone un plan que combina gastronomía, ocio y convivencia, pensado tanto para los vecinos como para quienes quieran acercarse desde otros puntos de la provincia para disfrutar de una jornada diferente.

Dónde comprar los tickets para comer por tres euros

Quienes quieran participar en esta comida popular deberán adquirir previamente sus tickets, disponibles en varios establecimientos y puntos de venta de la provincia de Segovia.

En Villacastín podrán comprarse en el Ayuntamiento y en La Prudencia. También estarán disponibles en El Rincón de la Gloria, en Otero de Herreros; en la Panadería Los Mellizos y la Charcutería Henar, en Segovia capital; y en La Despensa de Abades y en la Carnicería y Pescadería de Abades.

El precio será de tres euros por ración, con pan, bebida y postre incluidos.

La organización ha previsto un total de 1.000 raciones, por lo que quienes quieran asegurarse su participación deberán tener en cuenta la disponibilidad de los tickets.

Detrás de esta iniciativa hay también un objetivo que va más allá de la celebración.

La Diputación de Segovia busca impulsar el consumo de productos de proximidad, respaldar a los profesionales de la hostelería y dar visibilidad a los productores que contribuyen a mantener viva la economía rural.

Durante la presentación del evento, la vicepresidenta segunda y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, destacó la importancia de acercar los productos segovianos a la ciudadanía y reconocer el papel de productores, cocineros y hosteleros.

La iniciativa cuenta, además, con la colaboración de HOTUSE, la Asociación de Cocineros y Reposteros de Segovia y su Provincia, los Cocineros de Cascajares, la Asociación de Camareros de Segovia y la Asociación de Sumilleres de Segovia (ASUSEGO).