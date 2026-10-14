El diputado del Área de Turismo, Javier Figueredo, presentó este miércoles la propuesta Cedida

Las cuatro georrutas para descubrir los paisajes más sorprendentes de Segovia este otoño

Segovia esconde bajo sus paisajes una historia de millones de años que todavía puede leerse en sus rocas, montañas y valles.

Para descubrirla, la Diputación Provincial ha organizado cuatro georrutas que recorrerán distintos enclaves de la provincia durante el otoño, desde los berrocales graníticos de Ortigosa del Monte hasta las hoces del Duratón, pasando por antiguas minas romanas, troncos fósiles y los singulares paisajes de los pueblos rojos y negros.

La iniciativa, enmarcada en el programa turístico 'Viajero, yo te enseñaré Segovia', pretende acercar el patrimonio geológico a vecinos y visitantes mediante itinerarios guiados que explican cómo se ha formado el territorio y de qué manera sus características naturales han condicionado la historia, la arquitectura y los recursos de sus pueblos.

El diputado del Área de Turismo, Javier Figueredo, presentó este miércoles la propuesta, con la que la institución provincial busca diversificar la oferta turística y favorecer las visitas a los municipios del medio rural.

Las excursiones estarán dirigidas por el especialista segoviano Rodrigo Díez y tendrán una duración aproximada de cinco horas y media.

De las minas romanas a los paisajes fósiles

La primera cita será el sábado 31 de octubre con la ruta 'Entre bolos, riscos y romanos', que permitirá conocer algunos de los enclaves geológicos más destacados del suroeste de la provincia.

El recorrido comenzará en el Berrocal de Ortigosa del Monte, donde los participantes descubrirán el origen de las grandes masas de granito y sus características formas redondeadas, conocidas como bolos.

La visita continuará en las minas romanas de Otero de Herreros, donde se repasará la tradición minera de la zona, y concluirá en la Risca de Valdeprados, un llamativo paraje natural.

El itinerario contempla también la posibilidad de visitar la Sima de Madrona para conocer los procesos de formación de cavidades y manantiales subterráneos.

Una semana después, el 7 de noviembre, llegará el turno de 'Cuevas, barrancas y troncos fósiles', una excursión por el centro y sur de Segovia.

La Muela de Val de San Pedro y sus cárcavas abrirán un recorrido que continuará en Arevalillo de Cega, donde se explicará cómo quedaron fosilizados los troncos que se conservan en la zona.

La ruta pasará también por Caballar, donde estos restos se incorporaron a la arquitectura tradicional, y finalizará en Fuente Santa.

Allí, los participantes conocerán el origen del manantial y su relación con las tradicionales Mojadas de Caballar. El programa incluye, además, la opción de realizar una parada interpretativa en las cárcavas de Valleruela de Pedraza.

Rocas antiguas, minas y las hoces del Duratón

El tercer itinerario, previsto para el 21 de noviembre bajo el título 'Paisajes y rocas de colores', se adentrará en el valle del río Aguisejo y las estribaciones de las sierras de Ayllón y Pela.

La primera parada será el mirador de Peñas Llanas, en Riaza, desde donde se abordará el origen de algunas de las rocas más antiguas de la provincia.

Los participantes visitarán después el Gossan de Madriguera, un antiguo espacio minero con un paisaje de aspecto casi lunar en el que podrán observar minerales como la pirita y la lepidocrocita.

El recorrido terminará en la discordancia de Santibáñez, donde las pizarras permitirán explicar la historia geológica de la zona y los restos fósiles que pueden conservar.

El ciclo concluirá el 28 de noviembre con 'Más allá de las Hoces del Duratón', una propuesta que conectará algunos de los paisajes más reconocibles del nordeste segoviano con su pasado geológico.

La excursión comenzará en el pliegue en rodilla de Sepúlveda, una formación que ayuda a comprender la estructura del valle sobre el que se asienta la villa.

La visita continuará en el entorno de la ermita de San Frutos, en pleno parque natural de las Hoces del río Duratón, y finalizará en Castrojimeno.

En este municipio, los asistentes descubrirán el arrecife fósil y los restos de fauna que conserva, una muestra de cómo el territorio actual guarda las huellas de antiguos ambientes naturales.

Cómo participar en las georrutas de Segovia

Las cuatro excursiones partirán a las 9.00 horas desde la plaza de toros de Segovia y regresarán a la capital entre las 14.00 y las 14.45 horas. El precio es de 10 euros por persona, con el transporte en autobús y el seguro incluidos.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse presencialmente en la oficina de Turismo de la Provincia, situada en la Casa del Sello, en la calle San Francisco, número 32, o a través de la página web www.segoviaturismo.es.