Imagen de la tubería saboteada en el embalse del Pontón Alto, en Segovia. CHD

Sabotean la tubería provisional del embalse del Pontón Alto encargada de abastecer de agua a Segovia y a los pueblos del sur

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha notificado este lunes, 5 de octubre, que ha sufrido un sabotaje en las obras de bombeo del embalse del Pontón Alto, en Segovia, donde la nueva tubería provisional que garantiza el abastecimiento estaba sufriendo pérdidas.

Esta infraestructura es un elemento clave para garantizar el suministro de agua tanto a la capital segoviana como a los municipios del sur de la provincia.

El organismo de cuenca ha detectado durante el fin de semana que la nueva tubería estaba registrando pérdidas y tras analizar la infraestructura observaron daños realizados de forma intencionada con algún elemento punzante en sendos tramos de la tubería.

Esto ha provocado un retraso en las pruebas de funcionamiento que está preparando la CHD en el marco de unas labores que contarán con un refuerzo de la vigilancia en colaboración con la Subdelegación del Gobierno en Segovia.

Tras analizar la situación y encontrar la fuga, la CHD ha iniciado la reparación de la infraestructura provisional y salvo que se hallen nuevas incidencias, no está previsto que el sabotaje tenga una afección significativa sobre el calendario de puesta en marcha de la tubería.

La CHD también ha anunciado que ha iniciado el procedimiento para interponer una denuncia de los hechos ante la Guardia Civil y la vigilancia, que ya contaba con servicio de seguridad de 24 horas durante los fines de semana, será reforzado para evitar nuevas incidencias.

2,4 millones de inversión

La actuación de la CHD en el Pontón Alto cuenta con una inversión de 2,4 millones de euros y su finalidad es reforzar la garantía de abastecimiento de agua a Segovia y a los municipios del sur provincial.

La nueva infraestructura permitirá incorporar más agua procedente del embalse del Pontón Alto al sistema de abastecimiento, lo que reduce la necesidad de detraer recursos del embalse de Puente Alta.

De esta forma, se incrementará la capacidad de respuesta del sistema ante episodios en los que Puente Alta registre niveles de agua por debajo de los habituales o cuando las condiciones de calidad del recurso dificulten su aprovechamiento.

La obra, a su vez, está enmarcada en el conjunto de actuaciones que está llevando a cabo la CHD para minimizar las consecuencias derivadas del vaciado del embalse de El Tejo, garantizando en todo momento el suministro a la población.

El organismo de cuenca ya ha rehabilitado más de 24 kilómetros de la conducción que conecta el embalse de Puente Alta con El Espinar y ha ejecutado un nuevo sistema de bombeo, mediante acciones financiadas al completo por la CHD.