La portavoz de Ciudadanos anuncia su renuncia como concejala en el Ayuntamiento de Segovia: “Siento desilusión"

La actual portavoz del grupo municipal Ciudadanos, Noemí Otero, ha anunciado que en los próximos días formalizará su renuncia como concejala en el Ayuntamiento de Segovia, en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Creo en la política. Creo en la política como el arte de hacer posible lo imposible a través del diálogo y la negociación. Entiendo la política como la capacidad de entendernos, de encontrar aquello que nos une y hacerlo prevalecer sobre nuestras diferencias”, ha afirmado Otero.

Ha añadido que “la política es construir, avanzar y mejorar. Y hoy, en un día que no es fácil para mí, quiero dar las gracias por haber tenido la oportunidad de formar parte de ella”.

Otero ha añadido que “en estos momentos no cree en los agentes que forman parte de la política” ni en el ámbito local ni tampoco en el panorama general lo que le genera un “gran rechazo en general” y a ella “desilusión y desesperanza”.

“A la política se viene a servir, a ofrecer lo mejor de uno para cambiar las cosas, no a servirse de ella para lucrarse consiguiendo intereses personales, no a anteponer egos… Así lo he practicado yo en estos casi ocho años dedicados en cuerpo y alma a esta causa, con una absoluta lealtad a Segovia y a los segovianos, dejando pasar muchas oportunidades profesionales y prescindiendo también de muchos momentos importantes en mi vida personal”, ha afirmado.

Trabajar por y para Segovia “es una de las grandes elecciones de mi vida, a la que nunca renunciaré” pero “revisando lo que ha ocurrido en los últimos tiempos y sabiendo que yo no vivo de la política, sino que la entiendo como un servicio a la sociedad he tomado la decisión de dar un paso a un lado como concejala del Ayuntamiento de Segovia”, ha explicado.

“Tengo claro que, si no puedo formar parte de la solución, no seré parte del problema. Y, a día de hoy, me cuesta pensar que, con los mismos rostros durante cuatro años más en el Pleno de Segovia, los problemas no vayan a seguir creciendo”, ha añadido Otero.

La de Ciudadanos ha explicado que “siempre he querido lo mejor para Segovia” y “eso implica tomar una vez más una decisión valiente, meditada y tomada desde la coherencia, la sensatez y dando la cara”.

“Llegué diciendo la verdad y así pongo punto y aparte. Créanme, el camino no siempre ha sido fácil… He llegado hasta aquí con mucho trabajo, mucho esfuerzo y sin ningún padrino, permítanme la expresión. Ahora, del mismo modo se abren para mí nuevos caminos y un nuevo capítulo en mi vida profesional y personal”, ha añadido.

Otero ha apuntado que siempre “estaré en el lado de la solución, la negociación y el avance y eso haré por y para Segovia, desde otra óptica porque siempre seré leal a Segovia y a los segovianos”.

“Gracias por haberme dejado ser el altavoz de tantas historias de nuestra ciudad”, ha añadido, apuntando que “los segovianos, como conjunto de la sociedad, merecen una política en la que volver a creer”.

“Una política que ilusione, que genere confianza y que demuestre, con hechos, que es posible entenderse, construir y avanzar. Porque devolver a la ciudadanía la confianza en la política es una responsabilidad de todos”, ha finalizado.