La fiesta gastronómica ideal para comer lechazo este fin de semana: degustación gratis de chuletillas y actuación musical

El verano se despide en Segovia con buen apetito. El último fin de semana de la estación llega cargado de propuestas gastronómicas que ponen sobre la mesa algunos de los productos más ligados a esta tierra.

Y es que hablar de la provincia de Segovia es hacerlo de lechazo, pero ojo que también tenemos la cerveza artesana.

El plato fuerte llegará este sábado a El Olmillo, en Aldeonte, donde se celebrará la Jornada Gastronómica del Lechazo de Segovia, una cita organizada por la Diputación de Segovia para reivindicar uno de los productos más representativos de la provincia y el trabajo de los productores locales.

La jornada permitirá disfrutar de chuletillas de lechazo amparadas por la IGP Lechazo de Castilla y León, acompañadas de diferentes productos de kilómetro cero de la marca Alimentos de Segovia.

La propuesta tendrá además música en directo con la actuación de La Bandita, en una jornada perfecta para disfrutar de la gastronomía y, al mismo tiempo, el territorio que hay detrás de cada producto.

El menú del fin de semana no termina ahí. También el sábado, Bernuy de Porreros propone una cata de la cerveza 90 Varas, otro de los productos de kilómetro cero que forman parte de la oferta gastronómica de la provincia.

La degustación tendrá lugar en el salón municipal.

Y el domingo, la gastronomía volverá a tener un componente solidario en Cantalejo. Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, el camping de la localidad acogerá una comida popular a beneficio de la asociación segoviana dedicada a esta enfermedad. Una cita que combina mesa, encuentro y apoyo a una causa social.

Cultura para entrar en el otoño

Más allá de la gastronomía, Segovia estrena también este fin de semana sus ciclos culturales de otoño de la mano de la Diputación, con charlas y jornadas divulgativas que abren la puerta al debate y al conocimiento.

A esta programación se suman las actividades organizadas por los municipios, que completan una agenda pensada para aprovechar los últimos días del verano antes de que el otoño termine de instalarse.

El deporte también tendrá su espacio. Espirdo será este domingo escenario de una nueva prueba del XX Circuito de Carreras Pedestres de la provincia de Segovia, que vuelve a llevar el atletismo popular a los pueblos segovianos.

Entre lechazo, cerveza, cultura, deporte y solidaridad, la provincia propone así un último fin de semana de verano en el que sentarse a la mesa es, en muchos casos, la mejor manera de descubrir y disfrutar el territorio.