El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente en uno de los puestos de la provincia de Segovia en Fromago. Diputación de Segovia.

Miguel Ángel de Vicente acompaña a los productores segovianos en la apertura de Fromago 2026 en Zamora

La Diputación de Segovia ha acudido un año más a 'Fromago Cheese Experience 2026' para impulsar la presencia comercial de sus queseros artesanos en la mayor feria urbana del sector a nivel europeo.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, junto a la vicepresidenta segunda y diputada de Promoción Provincial, Magdalena Rodríguez, han acompañado a los productores segovianos durante la inauguración de la cita internacional, que reúne hasta el 20 de septiembre a más de 300 expositores y 1.200 variedades de queso en el casco histórico de Zamora.

La representación institucional de la marca agroalimentaria 'Alimentos de Segovia' se articula a través de dos estands propios —los números 158 y 159— situados en la céntrica Plaza de Viriato.

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente junto al presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar en Fromago. Diputación de Segovia.

En este espacio, cinco empresas asociadas al sello provincial rotarán a lo largo de las cuatro jornadas feriales para promocionar y vender sus elaboraciones: Moncedillo, Lácteos de Armuña, Alma de Pueblo, La Dula de las Mesetas y La Cueva de la Quesera.

Miguel Ángel de Vicente ha destacado que esta presencia conjunta busca posicionar la marca segoviana en nuevos mercados para defender el empleo y el desarrollo del medio rural.

Paralelamente a la venta directa al público, la delegación segoviana aprovechará el marcado carácter profesional de esta tercera edición de Fromago.

El certamen engloba 22 ponencias técnicas sobre retos del sector lácteo y un programa de misiones comerciales que reunirá a 45 importadores internacionales procedentes de 23 países, con más de 400 reuniones de negocio previstas para abrir canales de exportación a las agroalimentarias de la Comunidad.