Miguel Ángel de Vicente acompaña a los productores segovianos en la apertura de Fromago 2026 en Zamora
El presidente provincial respalda en la Plaza de Viriato a cinco socios de la marca agroalimentaria en un evento que reúne a 45 importadores internacionales.
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La Diputación de Segovia ha acudido un año más a 'Fromago Cheese Experience 2026' para impulsar la presencia comercial de sus queseros artesanos en la mayor feria urbana del sector a nivel europeo.
El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, junto a la vicepresidenta segunda y diputada de Promoción Provincial, Magdalena Rodríguez, han acompañado a los productores segovianos durante la inauguración de la cita internacional, que reúne hasta el 20 de septiembre a más de 300 expositores y 1.200 variedades de queso en el casco histórico de Zamora.
La representación institucional de la marca agroalimentaria 'Alimentos de Segovia' se articula a través de dos estands propios —los números 158 y 159— situados en la céntrica Plaza de Viriato.
En este espacio, cinco empresas asociadas al sello provincial rotarán a lo largo de las cuatro jornadas feriales para promocionar y vender sus elaboraciones: Moncedillo, Lácteos de Armuña, Alma de Pueblo, La Dula de las Mesetas y La Cueva de la Quesera.
Miguel Ángel de Vicente ha destacado que esta presencia conjunta busca posicionar la marca segoviana en nuevos mercados para defender el empleo y el desarrollo del medio rural.
Paralelamente a la venta directa al público, la delegación segoviana aprovechará el marcado carácter profesional de esta tercera edición de Fromago.
El certamen engloba 22 ponencias técnicas sobre retos del sector lácteo y un programa de misiones comerciales que reunirá a 45 importadores internacionales procedentes de 23 países, con más de 400 reuniones de negocio previstas para abrir canales de exportación a las agroalimentarias de la Comunidad.