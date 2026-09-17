Cuéllar celebra San Miguel con encierros, orquestas y magia: un plan perfecto para disfrutar del 25 al 27 de septiembre

El Ayuntamiento de Cuéllar ha hecho oficial la programación de las fiestas de San Miguel, que se celebrará entre el 25 y el 27 de septiembre.

La concejala Raquel Gilsanz ha presentado un programa variado concebido como un espacio de reencuentro vecinal tras el periodo estival y el cierre de las fiestas patronales.

La gran novedad de esta edición es la recuperación del encierro tradicional de San Miguel, una decisión tomada por el impacto positivo que genera en la afluencia de público y en la dinamización de la hostelería local, tal y como indica el Ayuntamiento.

El consistorio ha rescatado un cartel festivo del año 1950 en el que la juventud cuellarana ya reclamaba la inclusión de festejos taurinos durante la festividad del patrón.

Cartel de las Fiestas de San Miguel Ayuntamiento de Cuéllar

Las actividades darán comienzo el viernes 25 de septiembre, jornada declarada fiesta local en el municipio.

La mañana arrancará a las 10:30 horas con el pasacalles de la Banda Municipal desde la Plaza de los Coches hasta la Plaza de Toros, punto desde el que partirá a las 12:00 horas el encierro de promoción de vaquillas en dirección al Paseo de San Francisco, seguido de la tradicional probadilla con dulzaineros.

El ambiente continuará con un vermú animado por la charanga local La Huevera, mientras que por la noche la Plaza de la Huerta Herrera acogerá un tributo a la banda Bon Jovi a las 22:30 horas, prolongando la ambientación musical por los establecimientos de la calle Ávila.

El sábado 26 se perfila como el día central de los festejos, iniciando la jornada a las 9:00 horas con el pasacalles y baile de rueda a cargo de Dulzainas La Encina.

Cartel de La villa encantada Ayuntamiento de Cuéllar

A las 10:00 horas se celebrará el encierro tradicional, al que sucederán la probadilla y el juego de quitar el pañuelo a la vaca impulsado por la Peña La Plaga.

Por la tarde, la Plaza de Toros albergará una novillada en clase práctica con acceso gratuito y el acompañamiento de la Banda Municipal, una medida orientada a fomentar la afición y facilitar el acceso a todos los vecinos.

La jornada se completará a las 19:00 horas con el espectáculo participativo 'Zumbados' en la Huerta de la Alegría y el concierto de la Orquesta Kronos a las 23:00 horas en la Plaza de la Soledad.

Las celebraciones concluirán el domingo 27 con el certamen popular de 'La Cagada del Manso' a las 11:30 horas, organizado por la Peña La Plaga, previo al último encierro de promoción del fin de semana.

Tras la probadilla y un vermú juvenil amenizado por la charanga La Nota, la tarde dominical combinará cultura y ocio de calle mediante la recuperación del montaje teatral aplazado durante las pasadas fiestas patronales y el despliegue de las actuaciones de la décima edición del festival de magia La Villa Encantada.