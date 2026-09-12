Gran fiesta de la vendimia ideal para tapear este fin de semana: catas de vino, degustaciones, pisada de uvas y charanga

Valtiendas ha vuelto a rendir homenaje este sábado a una de sus principales señas de identidad.

La localidad segoviana ha celebrado la XVIII Fiesta de la Vendimia, una jornada dedicada al vino, la gastronomía y las tradiciones vinculadas al campo que ha reunido a vecinos y visitantes en torno a los vinos de la DOP Valtiendas y a una amplia representación del producto agroalimentario de la provincia.

Uno de los momentos más simbólicos de la jornada ha sido la tradicional pisada de uvas, de la que se ha obtenido el primer mosto de la cosecha de 2026. Un ritual que cada año recuerda el vínculo de Valtiendas con el viñedo y con una tradición que se ha transmitido de generación en generación.

La celebración ha contado además con una importante presencia de productores segovianos gracias a la llegada de la Caravana de Alimentos de Segovia, que ha convertido Valtiendas en su quinta parada dentro del recorrido que está realizando por distintos municipios de la provincia.

En total, 19 productores integrados en la marca agroalimentaria de la Diputación de Segovia han participado en esta jornada, con puestos de degustación y venta de productos de proximidad.

La inauguración ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente; la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez; y el alcalde de Valtiendas, José María Galindo, además de representantes del sector vitivinícola.

De Vicente ha destacado durante el acto la importancia de mantener vivas las tradiciones y, al mismo tiempo, utilizarlas como escaparate para dar a conocer el territorio.

“Valtiendas demuestra hoy que nuestras tradiciones tienen plena vigencia cuando somos capaces de cuidarlas, promocionarlas y abrirlas a quienes nos visitan”, ha señalado.

El presidente de la Diputación también ha puesto el foco en el papel de Alimentos de Segovia como herramienta para acercar los productos locales a los consumidores y generar oportunidades para los pequeños productores y elaboradores de la provincia.

Diecinueve productores

Entre los participantes se encontraban las seis bodegas de Alimentos de Segovia pertenecientes a la DOP Valtiendas: Valmenia, González Fischer, Navaltallar, Pago El Almendro, José Galindo Winegrower y Malacepa.

Junto a las bodegas, los asistentes han podido conocer y degustar productos de La Dula de las Mesetas, Moncedillo, Bendito Nanno, Merche's Galletas, La Manitas de Sacramenia, Ibéricos de Vegaseca, Vamos a Beer, Quesos El Molinero, Aceitunas Hilario, Kekuki, Alma de Pueblo, Cervezas SanFrutos y La Cruz de Hierro.

“Detrás de cada producto hay personas, empresas y familias que mantienen vivo nuestro medio rural”, ha subrayado De Vicente, que ha defendido la apuesta por estos productores como una forma de contribuir al futuro de los municipios segovianos.

También Magdalena Rodríguez ha destacado el carácter especial de la cita, al unir en un mismo escenario «una tradición vitivinícola con personalidad propia y una despensa cada vez más reconocida y valorada».

La jornada comenzó con la misa por la nueva vendimia y la posterior inauguración oficial de la fiesta y de la Caravana de Alimentos de Segovia.

El programa continuó con el pregón, protagonizado por Pablo Martín, presidente de honor de la Unión Española de Sumillers; Alfredo Maestro, viticultor y enólogo, y Custodio López Zamarra, exsumiller de Zalacaín y Premio Nacional de Gastronomía.

Después llegó uno de los momentos más esperados por los aficionados al vino: una degustación libre de referencias de la DOP Valtiendas, acompañada por la música del dúo TOCA2.

El ambiente festivo continuó con el sorteo de cestas de productos de Alimentos de Segovia y una comida popular a base de judiones de La Granja con oreja y chorizo.

Cata y visita a los viñedos

La programación se trasladó por la tarde al terreno vitivinícola con una cata de cinco vinos de diferentes bodegas de la DOP Valtiendas, comentada por Pablo Martín, Alfredo Maestro, Custodio López Zamarra y el alcalde de la localidad.

Los participantes también pudieron conocer de cerca los viñedos de Valtiendas a través de una visita guiada en la que los propios viticultores explicaron las características de sus parcelas y las prácticas que desarrollan durante el ciclo de cultivo. La actividad terminó con una cata de uvas y dos vinos de la denominación de origen.

La charanga La Nota fue la encargada de poner el broche final a una jornada en la que el vino compartió protagonismo con la gastronomía, la música y el producto de proximidad.

Con esta XVIII Fiesta de la Vendimia, Valtiendas vuelve a reivindicar su lugar como uno de los referentes vitivinícolas de la provincia de Segovia y mantiene viva una celebración que cada año sirve para acercar el trabajo de viticultores y bodegas a vecinos y visitantes.

La Caravana de Alimentos de Segovia continuará ahora su recorrido por la provincia. Tras sus paradas en Sangarcía, La Faisanera, Torreiglesias, Martín Muñoz de las Posadas y Valtiendas, las próximas citas serán en Labajos, Abades, Navafría y Prádena.