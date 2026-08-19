Cuéllar ya piensa en sus fiestas: una semana de cinco encierros, mucha música y tradición con novedades para todos

Carlos Fraile, alcalde, y la concejala de Fiestas, Raquel Gilsanz, durante la presentación. Malena González

Cuéllar ya cuenta las horas para volver a echarse a la calle y vivir la mejor semana del año.

Las fiestas arrancarán oficialmente el 28 de agosto y se prolongarán hasta el 3 de septiembre con una programación que mantiene los grandes clásicos, pero incorpora también algunas novedades y recupera actividades que habían quedado atrás.

Los encierros volverán a ser el principal reclamo. Las fiestas incluyen cinco encierros con sus correspondientes capeas, cinco festejos taurinos de tarde y cuatro encierros de promoción.

En total, 14 citas taurinas que volverán a situar a Cuéllar en el centro de la agenda festiva durante una semana.

La programación comenzará, no obstante, con la tradicional previa.

Entre los primeros actos figura la bajada de la Virgen del Rosario hasta la iglesia de Santo Tomé.

Uno de los momentos más esperados llegará después con la visita a las peñas y la celebración de la Jota de la Por Ellos junto a la estatua del toro, antes de que la iluminación de las calles marque el comienzo de las fiestas.

La música tendrá también un peso importante. Habrá seis conciertos y una programación pensada para públicos diferentes, con protagonismo para artistas y grupos locales.

El programa incluye tributos a Estopa, Melendi, AC/DC y Mecano, además de propuestas centradas en los grandes éxitos de los años 80 y 90.

A ellos se sumarán las orquestas Marsella y Picante y varias sesiones de DJ.

Una de ellas estará vinculada al espacio de la plaza de los Coches, otro de los puntos de encuentro durante las noches festivas.

Las peñas volverán a ser parte fundamental de la actividad. Sus propuestas se repartirán durante toda la semana y completarán una agenda que también mira especialmente a los más pequeños.

Los gigantes y cabezudos recorrerán las calles durante tres jornadas y habrá hinchables y otras actividades infantiles.

La programación recupera además el teatro de calle, que regresa después de varios años, junto a otras dos propuestas teatrales que se desarrollarán en el interior de San Francisco.

También habrá espacio para los mayores. El programa recupera este año las actuaciones en las residencias, con el objetivo de acercar parte del ambiente festivo a quienes no pueden participar de la celebración en las calles.

La tradición tendrá otro de sus puntos fuertes en los bailes de rueda y la tronadera, con la participación de los grupos de dulzainas de la localidad.

Tras el pregón, además, habrá bollos y limonada en el patio del Ayuntamiento.

Una Jota de la Por Ellos muy presente

La Jota de la Por Ellos será uno de los hilos conductores de estas fiestas.

Considerada uno de los himnos de Cuéllar, protagoniza la temática del programa oficial, cuya portada reproduce el cartel de las fiestas con una imagen de la calle de las Parras, el castillo y el embudo elaborado por Enrique Madroño.

El programa incluye información sobre la jota, parte de su partitura y un texto de Mónica Rico. La misma temática conecta con el mural realizado por Daniel Aguado en la Huerta de la Alegría.

El Ayuntamiento asegura que la programación se ha trabajado desde diciembre con una idea clara, que es la de llegar a públicos diferentes sin perder el peso de las tradiciones ni de las propuestas organizadas junto a las peñas.

La concejala Raquel Gilsanz ha destacado precisamente esa intención de "dar cabida a diferentes gustos y edades".

El alcalde, Carlos Fraile, ha puesto el acento en el equilibrio entre la amplitud del programa y el presupuesto disponible.

La organización reconoce que el incremento de los costes, los seguros y los servicios ha condicionado la contratación de algunas actuaciones.

Pese a ello, los precios de los festejos taurinos se mantienen respecto a años anteriores, según ha señalado el Consistorio.

El programa no llegará a los buzones

Hay además un cambio práctico que deberán tener en cuenta los vecinos. Los cerca de 5.000 ejemplares del programa no se repartirán este año mediante buzoneo.

Quienes quieran recogerlo podrán hacerlo en el espacio de Tenerías a partir del 20 de agosto.

Del 20 al 23 de agosto estará abierto de 10.00 a 13.00 y de 18.30 a 21.00 horas. Entre el 26 y el 30 de agosto se podrá recoger de 18.30 a 21.00 horas.

Para retirar el programa será necesario presentar el DNI, ya que se realizará el correspondiente control vinculado al padrón de basuras.

Con los encierros, la música, las peñas y las tradiciones como grandes protagonistas, Cuéllar se prepara así para una semana en la que vecinos y visitantes volverán a llenar las calles.