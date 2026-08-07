El pueblo que tiene la cita musical ideal para este fin de semana: Rodrigo Cuevas, Luz Casal y bandas para un eclipse

Si buscas qué hacer este fin de semana en Segovia, la respuesta está repartida por toda la provincia.

Conciertos de grandes artistas nacionales, festivales de música, teatro, folklore, deporte, rutas de senderismo y fiestas patronales llenan la agenda desde el norte hasta el sur del territorio en uno de los fines de semana con mayor actividad del verano.

La provincia encara además unos días muy especiales por la cercanía del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico que podrá contemplarse de forma privilegiada desde numerosos puntos de Segovia y que atraerá a miles de visitantes.

Antes de esa cita, municipios como La Granja de San Ildefonso, El Espinar, Nava de la Asunción, Turégano, Cuéllar, Riaza, Bernardos o San Pedro de Gaíllos ofrecen una programación para todos los públicos.

La Granja concentra el cartel musical más potente

El Real Sitio de San Ildefonso vuelve a convertirse en el gran referente cultural del fin de semana gracias a las Noches Mágicas de la Real Fábrica de Cristales.

Rodrigo Cuevas abre la programación este viernes con su inconfundible propuesta de folklore contemporáneo.

El sábado será el turno de Luz Casal, una de las artistas más queridas del panorama musical español, mientras que el domingo llegará el espectáculo 'Bandas sonoras para un Eclipse', dedicado a las composiciones de Hans Zimmer y John Williams.

De La Pegatina a Barón Rojo: conciertos por toda la provincia

La música no se queda en La Granja. Nava de la Asunción recibe este sábado a La Pegatina, mientras que la noche del viernes estará protagonizada por el grupo segoviano Los Lebreles.

Los aficionados al rock tienen otra cita imprescindible en Bernardos, donde el festival Pizarrock contará con la presencia de Barón Rojo, una de las bandas más emblemáticas del heavy español.

El Festival MUSEG también sale de la capital y lleva este sábado hasta Turégano a Ainhoa Arteta, Luis Santana y Víctor Carbajo, que actuarán frente al castillo de la localidad.

Los seguidores de la música tradicional podrán disfrutar de Nuevo Mester de Juglaría, que actúa este viernes en Yanguas de Eresma y el sábado en Riaza, dentro del Festival Folk.

Mientras tanto, San Pedro de Gaíllos celebra el encuentro Planeta Folk Eclipsados, con conciertos, mercado artesano, talleres tradicionales, títeres, gastronomía y actividades familiares durante todo el fin de semana.

La programación continúa además en Marugán, Matabuena y Valverde del Majano, donde también habrá actuaciones de música tradicional.

Uno de los eventos más esperados llega este sábado a El Espinar.

El tradicional Concierto de las Teas llevará este año por título Érase una vez el Oeste y ofrecerá un recorrido por las bandas sonoras más famosas del cine del Oeste, con música de Ennio Morricone y otros grandes compositores interpretada por la Banda de Música de El Espinar.

El municipio mantiene además el Festival de Narración Oral y varias actividades culturales durante todo el fin de semana.

La programación incluye también el Festival Panduro en Brieva, espectáculos de magia y humor en Ribota, además del ciclo Aquí Teatro, que llegará a Cabañas de Polendos, Carbonero de Ahusín, Yanguas de Eresma, La Mata de Santiuste de Pedraza y Hontalbilla.

El deporte también tendrá protagonismo con el Gran Premio de Pelota a Mano de Cantalejo, carreras populares en Arcones y Yanguas de Eresma, torneos de fútbol y ajedrez y las rutas guiadas por la Sierra de Guadarrama.

Además, quienes ya esperan el eclipse solar del próximo 12 de agosto podrán disfrutar este sábado de una observación astronómica en Saldaña de Ayllón.

Una actividad que sirve como antesala del fenómeno que situará a Segovia entre los mejores lugares de España para observar el cielo.

La agenda se completa con las fiestas patronales que durante estos días celebran numerosos municipios segovianos en honor a la Virgen y a San Roque, con verbenas, actividades infantiles y propuestas populares que se prolongarán durante la próxima semana.