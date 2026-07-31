El mercado medieval ideal para visitar este fin de semana: pasacalles con recreaciones históricas para regresar a 1472

Aguilafuente conmemora con la recreación del Sinodal la impresión del primer libro en España en 1472 Cedida

La provincia de Segovia da la bienvenida a agosto con un fin de semana repleto de propuestas en el que la historia será una de las grandes protagonistas.

Aguilafuente y Cantalejo reviven dos de los episodios más importantes de su pasado mientras la programación cultural se extiende por todo el territorio con música, teatro, danza, arte y actividades al aire libre.

Uno de los grandes focos de atención estará en Aguilafuente, que regresa al siglo XV con una nueva edición de la recreación histórica del Sinodal de 1472.

La localidad revive el acontecimiento que dio origen al primer libro impreso en España mediante un completo programa de teatro, música, danza, mercadillo y pasacalles que convierte sus calles en un auténtico viaje en el tiempo.

La historia también se escribe este domingo en Cantalejo, donde se conmemora el centenario de la concesión del título de Ciudad otorgado por el rey Alfonso XIII en 1926.

La celebración contará con la presencia de familiares de Vicente Sacristán, figura clave para conseguir aquel reconocimiento gracias a su estrecha relación con el monarca.

Sin salir del recorrido por el pasado segoviano, Navalmanzano acoge una conferencia del investigador Manuel Álvarez sobre la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar y el Sexmo de Navalmanzano, acercando a los asistentes otro de los capítulos más relevantes de la historia provincial.

El fin de semana también invita a descubrir las tradiciones con la XIV Feria de Muestras de Prádena, la Feria Agroalimentaria y de Artesanía de Fuentesaúco de Fuentidueña, el Encuentro de Bolillos de Fuenterrebollo o la jornada de Siega y Trilla en Aldeonsancho, donde volverán a recrearse antiguas labores agrícolas.

El arte vuelve a encontrar su espacio en la naturaleza con una nueva edición de 'Arte en la Naturaleza' en Espirdo.

La cita, ya consolidada tras diecisiete ediciones, reunirá a artistas plásticos, fotógrafos y visitantes en un encuentro creativo al aire libre que apuesta por el intercambio de experiencias y la inspiración en el paisaje.

La música también marcará el ritmo del fin de semana. Las Noches Mágicas de La Granja inauguran una nueva edición con El Monaguillo como primer protagonista, antes de dar paso a Noan + Walls y al espectáculo de 'El lago de los cisnes'.

Al mismo tiempo, continúan los ciclos culturales impulsados por la Diputación de Segovia con actuaciones repartidas por numerosos municipios.

El programa 921 Distrito Musical llevará conciertos y talleres a Otero de Herreros, Carrascal del Río, Riaguas de San Bartolomé, Martín Muñoz de la Dehesa y Navalmanzano, mientras que el festival MUSEG llegará hasta Yanguas de Eresma con el pianista Moisés P. Sánchez y su particular homenaje a Manuel de Falla desde el lenguaje del jazz.

La programación cultural se completa con nuevas citas de Enclave Multicultural, festivales folklóricos, conciertos de bandas de música y propuestas para todos los públicos en localidades como El Espinar, Sepúlveda, Fuentepelayo o Veganzones.

El teatro tampoco faltará a la cita. Las representaciones de 'Aquí hay Teatro' y otros montajes llegarán durante estos días a Navalmanzano, Garcillán, Cantalejo, Fuenterrebollo y Encinillas, reforzando una oferta escénica que continúa acercando las artes escénicas a los municipios de la provincia.

Naturaleza

Para quienes prefieran la naturaleza, agosto comienza con algunas de las rutas más esperadas del verano.

La Marcha de Luna Llena de Coca, la ascensión al Pico del Lobo desde Riaza o la tradicional Romería del Malangosto, considerada la de mayor altitud de Europa, se suman a las rutas guiadas por la Sierra de Guadarrama para completar un fin de semana en el que patrimonio, cultura y paisaje vuelven a convertir la provincia de Segovia en uno de los grandes destinos del verano.