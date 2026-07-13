El Ayuntamiento de La Granja abre el plazo de licitación para los puestos del remodelado mercado municipal de abastos

El mercado municipal de abastos del Real Sitio de San Ildefonso Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso ha activado oficialmente el proceso de licitación para la concesión de los puestos de su remodelado mercado municipal de abastos.

Tras una ambiciosa reforma integral dirigida a dotar al edificio de unas instalaciones modernas, el consistorio abre el periodo para que emprendedores y comerciantes presenten sus proyectos.

El plazo de inscripción se ha iniciado este lunes, 13 de julio, y finalizará el próximo 10 de agosto a las 23:59 horas.

Este proyecto persigue un fin de indiscutible interés general: dinamizar la economía local, poner en valor el inmueble y fomentar un uso intensivo que genere sinergias comerciales, culturales y sociales en el municipio.

Un modelo mixto

El nuevo mercado busca convertirse en un punto de encuentro vecinal y turístico clave para la provincia de Segovia, estructurando su oferta en dos vertientes.

Por un lado, comercio de proximidad tradicional, con espacios destinados a la venta de producto fresco y local, como carnicerías, pescaderías y fruterías, pero también de todos aquellos productos o servicios que tengan cabida en los espacios que se ofertan, diversificando así la oferta ya existente en el municipio.

Por el otro, nuevas iniciativas gastronómicas, con puestos orientados a la restauración, la degustación y los productos gourmet, siguiendo el modelo de éxito de los mercados de abastos modernos.

Espacios disponibles y condiciones económicas

Para facilitar el acceso a diferentes perfiles empresariales, la licitación contempla un total de 10 puestos con cánones mensuales de salida muy competitivos.

Los puestos individuales, pensados para el comercio tradicional o pequeños emprendedores, cuentan con un canon base de 240 euros mensuales.

El interior del mercado municipal de abastos del Real Sitio de San Ildefonso Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso

Los puestos dobles, diseñados para proyectos de mayor envergadura o espacios combinados, cuentan con un canon base de 480 euros mensuales.

A estos importes se sumarán, de manera individualizada, los gastos corrientes derivados del funcionamiento y consumo de cada actividad.

Acceso a la documentación y presentación

Toda la documentación técnica, que incluye el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas, ya se encuentra disponible para su consulta y tramitación a través de los canales oficiales.

Por un lado, por medio de la Plataforma de Contratación del Sector Público, buscando por el órgano de contratación: Alcaldía del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, y, por el otro, el Tablón de Anuncios y la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

Con la apertura de este proceso, el Real Sitio de San Ildefonso da el paso definitivo para transformar su mercado de abastos en el epicentro del flujo de negocio local, aunando tradición, innovación y dinamismo social.