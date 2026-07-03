Ya es oficial: ayudas de hasta 2.500 euros para 61 deportistas y 74 clubes de la provincia de Segovia

Las ayudas de la Diputación de Segovia movilizan 170.000 euros para impulsar el deporte provincial con apoyo a 61 deportistas y 74 clubes

La institución provincial refuerza su apuesta por el deporte de base y de competición con subvenciones que alcanzan a deportistas de élite y entidades de toda la geografía segoviana.

Marina Muñoz, David Llorente, Claudia Corral, Fran Herrero y Jimena Velasco figuran entre los beneficiarios con mayor financiación.

La Diputación de Segovia ha resuelto la convocatoria anual de ayudas al deporte con una inversión global de 170.000 euros, destinada a respaldar la actividad competitiva de 61 deportistas y 74 clubes y entidades deportivas de la provincia.

La iniciativa consolida el compromiso de la institución con el desarrollo del deporte en el medio rural y el apoyo a quienes representan a Segovia en competiciones regionales, nacionales e internacionales.

Las resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 1 de julio, culminan un proceso iniciado con la aprobación de las bases el pasado 10 de marzo.

El objetivo de estas subvenciones es contribuir a sufragar los gastos derivados de la competición y la organización de eventos deportivos, favoreciendo la continuidad de clubes y deportistas que dinamizan la vida deportiva en los municipios segovianos.

Dentro de la línea destinada a deportistas, la Diputación distribuye 50.000 euros entre 61 beneficiarios. Las mayores cuantías, de 2.500 euros, corresponden a cinco deportistas con destacados resultados deportivos:

Marina Muñoz (triatlón)

David Llorente (piragüismo)

Fran Herrero (ciclismo)

Jimena Velasco (pádel)

Claudia Corral (atletismo)

Estas ayudas complementan el programa de patrocinio presentado recientemente por la Diputación junto a Alimentos de Segovia y Turismo de la Provincia de Segovia.

El resto de beneficiarios recibe subvenciones que oscilan entre 500 y 1.000 euros, en función de la puntuación obtenida conforme a los criterios establecidos en la convocatoria.

El diputado de Deportes, Óscar Moral, ha destacado que estas ayudas reconocen "el esfuerzo que realizan nuestros deportistas y clubes, por el mérito que atesoran y porque, además, llevan el nombre de nuestro territorio en sus competiciones".

Clubes

La convocatoria también contempla ayudas para clubes deportivos que participan en competiciones colectivas y para entidades organizadoras de eventos deportivos.

En el apartado de participación en competiciones, el Club Baloncesto Segovia figura entre las entidades con mayor subvención, superando los 4.000 euros, junto con la Gimnástica Segoviana.

También reciben importantes ayudas el Club Deportivo Triatlón Lacerta, el Club Deportivo San Cristóbal de Segovia, la Unión Deportiva El Espinar-San Rafael y el Club Deportivo Spordeporte.

Por su parte, en la línea destinada a la organización de eventos deportivos, el Club Deportivo de Tenis Espacio Tierra obtiene la mayor subvención, cercana a los 2.000 euros.

Entre las entidades beneficiarias también se encuentran el Club Unión Ciclista Cantimpalos, el Club Deportivo Unión Ciclista Segoviana, el Club Atletismo Cuéllar y el Club Deportivo Federado Orientación Segovia.

Las ayudas alcanzan disciplinas tan diversas como triatlón, atletismo, ciclismo, piragüismo, pádel, fútbol, baloncesto, voleibol, tenis de mesa, orientación o senderismo, reflejando la amplitud del tejido deportivo segoviano.

Según ha subrayado Óscar Moral, el objetivo es respaldar tanto a deportes con una larga tradición en la provincia como a modalidades emergentes que contribuyen a atraer nuevos practicantes, especialmente entre los jóvenes.