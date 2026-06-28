Amplio dispositivo de búsqueda en Riaza para localizar a un anciano de 84 años desaparecido desde anoche

Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil en Castilla y León

Un amplio dispositivo de emergencias busca desde este domingo a un hombre de 84 años que permanece extraviado desde la noche de ayer en Riaza, en la provincia de Segovia.

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla y León se encuentra activado para sincronizar las labores de búsqueda.

Hasta la zona se ha movilizado un puesto de mando avanzado Apolo, con un técnico de coordinación y la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias.

También participan agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León y bomberos de la Diputación de Segovia.

El operativo cuenta, además, con una veintena de voluntarios de Protección Civil pertenecientes a las agrupaciones de Cuéllar, Encinillas, Riaza y Segovia, así como de la asociación SAEMER de Segovia.

Estos efectivos intervienen con seis vehículos para rastrear la zona y apoyar las labores de localización.

A la búsqueda se han sumado también agentes de la Guardia Civil de distintas especialidades.

El objetivo es localizar cuanto antes al varón, cuyo rastro se perdió en la noche del sábado en el entorno de Riaza.

El dispositivo continúa activo y coordinado desde el Centro de Emergencias de Protección Civil, con la participación de medios autonómicos, provinciales, voluntarios y fuerzas de seguridad.