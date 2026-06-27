Cuatro heridos, entre ellos un menor, tras volcar un turismo en la A-1 en Segovia

Bomberos de la Diputación de Segovia, en una imagen de archivo

Cuatro personas han resultado heridas tras el vuelco de un turismo registrado en la autovía A-1, a la altura de Fresno de la Fuente, en la provincia de Segovia.

El accidente se produjo a las 20.48 horas de este viernes, 26 de junio, en el kilómetro 124 de la A-1, en sentido Burgos.

Varias llamadas alertaron a la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León del vuelco de un turismo en ese punto de la vía. Los alertantes indicaron que al menos tres personas habían resultado heridas y que una de ellas se encontraba atrapada en el interior del vehículo.

El centro de emergencias dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia, a los Bomberos de la Diputación de Segovia y al centro coordinador de urgencias de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Medicalizada de Emergencias, una Unidad Enfermerizada de Emergencias y una ambulancia de Soporte Vital Básico.

El personal sanitario atendió finalmente a cuatro personas: una mujer de unos 50 años, dos varones de unos 40 y un menor de unos 15 años.

Todos ellos fueron trasladados posteriormente en las tres ambulancias hasta el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero.

Por su parte, los Bomberos de la Diputación de Segovia intervinieron para rescatar a una de las personas heridas que había quedado atrapada en el vehículo y realizaron también tareas de apoyo en el lugar del siniestro.