La Granja se viste de gala para revivir su pasado barroco: el plan perfecto para descubrir un mercado de fama nacional

El encanto y el esplendor del siglo XVIII regresan al Real Sitio de San Ildefonso con la celebración de la vigésimo cuarta edición de su Mercado Barroco.

Durante los días 5, 6 y 7 de junio, la localidad segoviana engalanará sus calles y fachadas para transformarse en un auténtico escenario de época, consolidándose como una de las grandes citas culturales, gastronómicas y sociales del panorama nacional.

El alcalde del municipio, Samuel Alonso, junto a miembros de la corporación local y de la Asociación Foro Local, ataviados para la ocasión con rigurosos trajes de época, ha presentado el programa de actividades en la emblemática Puerta de la Reina.

El regidor ha destacado el arraigo de un evento que, tras más de dos décadas de trayectoria, sigue reinventándose sin perder su esencia palaciega.

Sin embargo, el éxito de esta inmersión histórica radica en gran parte en el esfuerzo colectivo de los habitantes de La Granja.

Durante todo el año, el taller de costura local trabaja en la confección de trajes barrocos que lucirán vecinos y miembros del Foro Local.

Esta dedicación permitirá devolver a las calles el ambiente cortesano de la época, dando vida a personajes históricos que pasearán entre los visitantes y recrearán la vida palaciega de antaño.

La actividad festiva arrancará el viernes 5 de junio a las 19:00 horas con un pasacalle a cargo de la Escuela Municipal de Música y Danza.

El sábado concentrará algunos de los platos fuertes del fin de semana, comenzando con el pregón inaugural y el tradicional desfile de trajes barrocos hacia la Puerta de la Reina.

Ya por la tarde, a las 20:00 horas, el misterio y la elegancia tomarán el recorrido con el vistoso desfile de máscaras, que partirá desde la calle Valenciana.

Artesanía, cetrería y el gran atractivo del cristal y el agua

El mercado contará con alrededor de 120 puestos de venta distribuidos en el eje que une la Puerta de la Reina, la Plaza de los Dolores y la calle Valenciana.

En este espacio, los visitantes podrán adquirir productos de alimentación, embutidos, bisutería, artesanía en madera y cuero, entre otros artículos exclusivos.

Además de las paradas comerciales, el programa incluye teatro, música en directo, espectáculos de danza con el grupo local Danzart, exhibiciones de cetrería y un espacio infantil denominado 'Pequebarroco' en el atrio de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

La oferta turística se completará con dos grandes atractivos de enorme calado patrimonial. Por un lado, las Fuentes Monumentales del Palacio Real de La Granja ofrecerán sus tradicionales juegos de agua el sábado por la tarde y el domingo a mediodía.

Por otro lado, la Real Fábrica de Cristales de La Granja aplicará tarifas reducidas durante estas jornadas, permitiendo al público contemplar el trabajo en directo de los maestros artesanos con la técnica del soplado de vidrio, una disciplina declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.