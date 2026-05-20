Beckham elige una empresa jamonera segoviana, fundada en el siglo XIX, para conquistar a su suegro por su 80 cumpleaños

Un 80 cumpleaños no se celebra todos los días. Y por eso, David Beckham ha querido un buen detalle con su suegro, Anthony Adams, padre de Victoria Beckham, con motivo de su 80 cumpleaños. Para ello, se ha decantado por uno de los productos de una empresa jamonera de Segovia con una histórica trayectoria.

En concreto, ha sido uno de los jamones de Monte Nevado, originarios de Carbonero el Mayor (Segovia), valorado en más de 650 euros. Ha sido el propio exfutbolista del Real Madrid y estrella mundial el que ha compartido el momento de su entrega en sus redes sociales.

Esta empresa es una de las jamoneras más laureadas a nivel nacional, con una trayectoria que se remonta a 1898. Tras volver de la Guerra de Cuba, Juan Olmos fundó la compañía en el siglo XIX aprovechando el sueldo que ganó como soldado para comprar unos centenares de cerdos.

Desde entonces, la familia comenzó a combinar la agricultura y un molino público de cereales con la cría de cerdos para curar jamones, dando paso así a una saga de maestros jamoneros que todavía se extiende hasta nuestros días.

Ya en los años 30 del siglo XX, la familia Olmos comenzó a centrar su negocio en los jamones. Al molino añadieron una cámara frigorífica y los primeros clientes de Madrid comenzaron a llegar, con el consiguiente crecimiento de la empresa.

La expansión por todo el territorio nacional llegó a partir de los años 70, con la creación de la marca Monte Nevado que desde entonces se ha caracterizado por curaciones naturales más lentas y largas.

En 1975 construyeron un secadero con mayor capacidad que les permitió colgar hasta 35.000 jamones. La apuesta de la familia Olmos les sirvió para colocarse como uno de los mejores puntos de venta de España de este producto.

En la última década del siglo pasado llegó una nueva generación que introdujo, tras descubrirla en Hungría, la raza del cerdo Mangalica. Esta es la única que está emparentada con el ibérico, con propiedades similares en cuanto a infiltración de grasa y carne.

Crearon entonces una nueva especialidad, que era la crianza tradicional húngara, con curación en España al estilo Monte Nevado. Con ello lograron salvar a esta raza de la extinción y comenzaron en su empeño de iniciar otra especialidad de jamón, distinta al ibérico, pero igualmente gourmet.

Con la llegada de los años 2000, la familia Olmos convierte su negocio familiar en la tercera marca nacional de jamones y en 2006 lograron sus primeras cuatro homologaciones para el mercado estadounidense.

Durante todo este tiempo, el crecimiento en capacidad y herramientas fue un habitual en la estrategia de Monte Nevado. Nuevos secaderos, plantas y diversificación de sus ubicaciones.

Ya en 2008 alcanzaron con la puesta en marcha de nuevas instalaciones y secaderos a 8 kilómetros de Guijuelo (Salamanca) una capacidad para albergar medio millón de piezas de jamón ibérico.

Que Beckham es un fanático del jamón no es ningún secreto y así lo demuestra, precisamente, con detalles con el que ha tenido con su suegro. Que se haya decantado por este producto para conquistar a una de sus personas más allegadas no es casualidad.

Monte Nevado atesora a lo largo de su historia múltiples reconocimientos. Algunos muy destacados como el que otorga Alimentos de España, que en 2025 le dio el premio a mejor jamón de bellota ibérico.

Precisamente, este galardón ya lo había conseguido en 2018. En su tienda online pueden adquirirse patas y paletas a precios que van desde los 172 euros hasta ediciones limitadas, como la añada de 2015, que supera los 1.600 euros.

El jamón elegido por Beckham

El obsequio elegido por Beckham para su suegro ha sido un jamón de bellota 100% ibérico, valorado en la tienda de Monte Nevado en 654 euros. El exfutbolista británico puso así el acento español al cambio de década de Anthony Adams, quien estuvo rodeado de nietos, familiares directos y amigos más cercanos en un entorno íntimo.

Los cerdos de los que salen estas piezas son criados en libertad durante los meses de montanera, alimentándose a base de bellotas y hierba en las mejores dehesas.

El corte del jamón presenta un magro con tonalidades que van desde un aspecto rosado a un rojo muy intenso, con un brillo provocado por la grasa entreverada de color blanco y en pequeñas formaciones de 'cristales'.

La presencia de aminoácidos blancos indican una elaboración y curación lenta, siendo una de las señas de identidad de esta empresa segoviana. Este jamón no destaca por ser muy salado, sino que tiene notas dulces del almidón de la bellota, lo que evoca un recuerdo a frutos secos y una marcada presencia de sabor umami.

El peso de cada pieza es de entre 8 y 9 kilogramos y la recomendación de sus productores es conservarlo en lugares frescos y secos. Tiene el distintivo ecológico y lleva sal marina.