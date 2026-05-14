El Espinar recordará a su expárroco Jesús Torres y el espíritu Kupfunana en unas jornadas de ambiente especial

Presentación de las jornadas de El Espinar en honor a Jesús Torres y el espíritu Kupfunana

La Estación de El Espinar vivirá entre el 22 y el 24 de mayo un ambiente especial, entre la nostalgia y la celebración, con la celebración de las primeras jornadas Kupfunana Memorial Jesús Torres.

La iniciativa recordará a quien fuera párroco de la localidad con una serie de actividades enfocadas a dar a conocer los proyectos de la ONG en Mozambique y que han sido presentadas hoy en rueda de prensa.

En el acto han estado el diputado de Prodestur y alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, la teniente de alcalde del municipio, Esther Barreno, y el vicepresidente de la ONG, Tomás Conde.

"Jesús Torres fue una persona muy querida en el municipio y, me atrevería a decir, también en la provincia, dejando un legado de cooperación y ayuda a las personas más vulnerables que es importante que continúe entre las nuevas generaciones", ha resaltado Javier Figueredo.

En este sentido, ha invitado a toda la provincia a disfrutar de una serie de actividades solidarias y de sensibilización de todo ámbito, en las que también estará presente la marca agroalimentaria de la Diputación, Alimentos de Segovia, que ofrecerá una cata de jamón.

Las jornadas, según han explicado Esther Barreno y Tomás Conde, pretenden "dar continuidad al compromiso y el trabajo en torno a la sanidad y la educación de la comunidad mozambiqueña iniciado hace décadas por Jesús Torres".

La apertura tendrá lugar a las 12:00 horas del viernes 22 de mayo, dando paso media hora después a la primera acción de sensibilización, destinada al alumnado del colegio de La Estación, a la que continuará un aperitivo solidario que comenzará a las 13:30 horas.

Con el parque Jesús Torres Bravo del núcleo como centro de operaciones, la ONG promocionará el espíritu Kupfunana -ese que nació con la voluntad de "ayudarse unos a otros"-, mediante una fiesta de la lectura, un tardeo con ritmo africano o la actividad 'Buscando a Jesús entre las estrellas', organizada por la Asociación Hespérides, con la que se dará por concluida la jornada del viernes.

El sábado, por otro lado, se extenderá desde las 10:00 horas con la realización de un mural colaborativo, hasta las 20:00 horas, cuando dará comienzo en el auditorio Menéndez Pidal de El Espinar la obra protagonizada por Emma Ozores, 'El último, que apague la luz'.

Para esta obra habrá una venta de entradas a beneficio de Kupfunana. Entre una y otra actividad, La Estación de El Espinar acogerá una misa memorial oficiada por el discípulo mozambiqueño de Jesús, Jorge Pinho, otra acción de sensibilización, la cata de Alimentos de Segovia y un nuevo tardeo.

Finalmente, el domingo arrancará con una marcha en la Reserva de la Biosfera, para la que es necesaria inscripción previa, y seguirá con la promoción de la ONG en la localidad.

Tal y como ha explicado el organizador, la compra de entradas para la obra de teatro y la inscripción a la marcha podrán formalizarse tanto en el ayuntamiento de El Espinar los días 15, 19 y 20 de mayo de 11:00 a 13:00 horas, como durante las jornadas o en el mismo auditorio el día de la representación.

Asimismo, quien desee hacerse socio de la ONG también podrá hacerlo durante el fin de semana y quien no pueda asistir, pero quiera colaborar, tendrá a su disposición una fila cero.