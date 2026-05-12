Accidente múltiple con varios heridos en la A-1, en la provincia de Segovia: hay un camión implicado

La A-1 a su paso por la provincia de Segovia. Fotografía: DGT.

Cinco personas han resultado heridas, en principio todas ellas leves, tras un accidente múltiple de tráfico que se ha producido en la mañana de este martes, 12 de mayo, en el kilómetro 138 de la A-1, en Honrubia de la Cuesta y dentro de la provincia de Segovia, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido a las 10:26 horas de la mañana y varias llamadas avisaban de una colisión múltiple con heridos.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Segovia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

La Guardia Civil ha informado de que son cinco los turismos accidentados y también un camión tras el siniestro.