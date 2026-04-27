Segovia cambia el acueducto por las olas: nace el programa 'Surf en Somo' para jóvenes y adultos este verano

La Fundación Caja Rural de Segovia, en estrecha colaboración con la Diputación Provincial, ha lanzado una novedosa propuesta que traslada el espíritu deportivo segoviano a la costa cántabra con la primera convocatoria del programa Surf en Somo.

Esta iniciativa, diseñada para combinar deporte, ocio y convivencia, se desarrollará del 28 de junio al 3 de julio de 2026 en la emblemática localidad de Somo, uno de los referentes del surf en el norte de España.

La actividad está abierta tanto a escolares nacidos entre 2008 y 2013 como a adultos residentes en la capital y provincia de Segovia, ofreciendo un total de 50 plazas para disfrutar de una experiencia de inmersión total en el medio natural.

El programa está configurado como un viaje de seis días y cinco noches con alojamiento en el Camping "Las Latas" en régimen de pensión completa.

Los participantes contarán con dos horas diarias de clases de surf impartidas por la prestigiosa Escuela Cántabra de Surf, incluyendo el alquiler de todo el material necesario, transporte de ida y vuelta en autobús desde Segovia, guía acompañante, monitores específicos para los grupos de menores y seguro de asistencia sanitaria.

Además de la formación deportiva, la planificación contempla momentos de esparcimiento como una tarde libre en Santander y la posibilidad de realizar una visita opcional al Parque Natural de Cabárceno.

En cuanto a la inversión necesaria, el precio se ha fijado en 575 € para los escolares y 620 € para los nacidos en 2007 y años anteriores, con un suplemento opcional de 20 € o 30 €, respectivamente, para quienes deseen visitar Cabárceno.

Como incentivo adicional, los clientes de Cajaviva Caja Rural de Segovia podrán beneficiarse de un descuento de 20 €, siempre que realicen su inscripción de forma presencial en cualquier oficina de la entidad.

Para el resto de interesados, el proceso se gestionará exclusivamente de forma online a través de la web de la Fundación.

El plazo para solicitar plaza se divide en dos fases: una primera del 28 de abril al 15 de mayo y una segunda del 15 al 29 de mayo, cerrándose en el momento en que se completen las vacantes.

Una vez finalizado el proceso, los admitidos recibirán una confirmación vía correo electrónico con las instrucciones para formalizar el pago.

Con este proyecto, la Fundación Caja Rural y la Diputación refuerzan su compromiso con la promoción de hábitos de vida saludables y el ocio educativo, brindando a los segovianos la oportunidad de iniciarse o perfeccionar su técnica en el surf en un entorno seguro y profesional.