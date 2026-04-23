La Diputación de Segovia reparte ayudas por 132.000 euros para llevar el teatro y la música a toda la provincia

La Diputación de Segovia repartirá 132.514 euros entre los ayuntamientos y entidades locales menores que concurran a tres de sus programas más emblemáticos: ‘Aulas para Convivir Cantando’, ‘Aquí Teatro’ y ‘921 Distrito Musical’.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado la concesión de las subvenciones para estos programas culturales impulsados por la institución provincial.

El vicepresidente primero y diputado de Cultura, José María Bravo, ha destacado que este esfuerzo económico responde al objetivo de que "el tamaño de los municipios no suponga un óbice para disfrutar de la cultura".

Con estas ayudas, la Diputación busca asegurar que los segovianos tengan acceso a propuestas artísticas de calidad sin importar su lugar de residencia.

Tres ejes de actuación cultural

El programa ‘Aulas para Convivir Cantando’, enfocado a municipios de entre 50 y 1.500 habitantes, contará con una dotación de 55.000 euros. De las 28 solicitudes recibidas, se han concedido 25 ayudas de 2.200 euros cada una.

Municipios como Abades, Pedraza, Sepúlcor o Valseca figuran entre los beneficiarios, mientras que Cantimpalos fue denegado por exceder el límite de población y otras dos localidades han quedado en lista de espera.

Por su parte, ‘921 Distrito Musical’ llegará a 45 ayuntamientos y entidades locales menores de 20.000 habitantes.

La inversión total asciende a 34.514 euros, con ayudas individuales que oscilan entre los 363 y los 1.500 euros. Entre los municipios seleccionados se encuentran Cuéllar, Ayllón, La Lastrilla y Palazuelos de Eresma.

Finalmente, el programa ‘Aquí Teatro’ ha registrado 78 solicitantes, y se ha aprobado la totalidad de las peticiones.

Con un presupuesto de 43.000 euros, el programa llevará las artes escénicas a localidades tan diversas como El Espinar, Navas de Oro, Santa María la Real de Nieva o Turégano, con subvenciones que alcanzan hasta los 1.067 euros en los casos de mayor cuantía.

Plazos de justificación

Los ayuntamientos beneficiarios deberán realizar las actividades y presentar la documentación justificativa antes de finalizar el año.

Concretamente, los plazos expiran el 10 de noviembre para el teatro, el 4 de diciembre para el distrito musical y el 15 de diciembre para las aulas de canto. Con esta resolución, la Diputación de Segovia consolida su apuesta por vertebrar el territorio a través de la cultura y la participación social.