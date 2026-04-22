Gran Canaria celebra 10 años de "sentirse como en casa" en la provincia de Segovia

La Diputación de Segovia, como sucede desde hace 10 años, ha recibido este miércoles a la expedición canaria en la celebración de los 30 años de hermanamiento con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la década de unión del Cabildo de Gran Canaria con la institución provincial.

Una escena que pone de manifiesto la sintonía entre unos y otros en un breve acto que ha sido encabezado por el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente.

Precisamente, ha sido De Vicente quien ha destacado que los insulares están en "su casa" y ha manifestado que la provincia de Segovia "está encantada de recibirlos en cualquiera de sus 208 municipios".

"Al final, un hermanamiento como éste lo que ha producido es un fuerte vínculo y una fuerte identidad entre dos territorios tan dispares: uno mesetario con una ínsula", ha añadido.

El presidente ha sido secundado en sus palabras tanto por el alcalde del municipio canario de Teror, José Agustín Arencibia, como la teniente de alcalde de la localidad insular de San Bartolomé de Tirajana, Elena Álamo, y por el presidente de la Asociación Cultural de Andariegos de Segovia, Francisco García, artífice y anfitrión de la iniciativa.

Asimismo, el presidente de la Asociación Profesional de Barman Aborigen Canarias, Guillermo Guedes, ha hecho de representante del Cabildo por la imposibilidad de viajar de los miembros de la institución.

Todos ellos se han mostrado "encantados de compartir un acto como éste", que sirve a su vez para inaugurar la exposición del hermanamiento entre canarios y segovianos que, durante las próximas semanas, se muestra en el patio de Columnas.

"Unir territorios es unir personas y de eso se trata esta hermandad; de que esa interrelación social se produzca con cualquier excusa", ha precisado De Vicente justo antes de intercambiar obsequios con los visitantes y de asegurar que las puertas de la Diputación estarán abiertas y el compromiso durará muchos años más.