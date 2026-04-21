El Real Sitio de San Ildefonso y Palazuelos de Eresma presentan la decimoséptima edición de la Real Sitio Cup. Turismo Real Sitio.

El salón de actos del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso se ha vestido de largo este martes para dar la bienvenida a la decimoséptima edición de la Real Sitio Cup 2026.

No se trata de un torneo más en el calendario; entre el 1 y el 3 de mayo, esta cita se transformará en una auténtica fiesta donde el deporte base sirve de excusa perfecta para que familias y jóvenes disfruten de la naturaleza y el patrimonio de nuestra tierra.

En la presentación oficial, los alcaldes del Real Sitio, Samuel Alonso Llorente, y de Palazuelos de Eresma, Jesús Nieto Martín, han estado acompañados por sus concejales de deportes y el director del torneo, Hugo Jareño, para dar el pistoletazo de salida a este proyecto que busca, por encima de todo, formar a personas a través del balón.

Lo que viviremos en apenas unos días es impresionante. Cerca de 1.300 jugadores se repartirán por los campos de juego, defendiendo los colores de 78 equipos que llegan desde 29 clubes distintos.

Serán en total 210 partidos cargados de ilusión en categorías que van desde los más pequeños, los prebenjamines, hasta los infantiles.

Las sedes de El Hospital y Pablo Alejandro Simal, junto al campo de La Mina, ya están listas para recibir este aluvión de energía y demostrar que el fútbol de formación es el mejor motor para fomentar el respeto y la alegría entre los más jóvenes.

Los encuentros se repartirán entre las sedes de El Hospital y Pablo Alejandro Simal, en el Real Sitio, y el campo de La Mina en Palazuelos de Eresma, todas ellas con instalaciones recientemente renovadas.

La organización espera además a más de 700 personas alojadas procedentes de puntos como Canarias, Madrid y diversos lugares de Castilla y León.

Entre las novedades más destacadas de esta edición se encuentra la apuesta definitiva por el fútbol femenino en la categoría infantil, ampliando así la diversidad del torneo.

Además, la organización ha querido dar un paso al frente en la defensa del juego limpio con la creación de la tarjeta azul para combatir los comportamientos inadecuados tanto en el campo como en las gradas.

El funcionamiento de esta nueva herramienta será directo: los coordinadores podrán mostrar la tarjeta azul ante insultos o faltas de respeto, lo que detendrá el partido durante un minuto para invitar a la reflexión de los presentes.

Si se muestra una segunda tarjeta azul al mismo equipo, este perderá automáticamente el encuentro por un resultado de tres a cero, sin posibilidad de recurso.