Trágico accidente en una carretera forestal de Cantalejo: fallece una mujer tras volcar con su monovolumen

Una mujer, de la que aún no han trascendido datos, ha perdido la vida esta madrugada tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico en el término municipal de Cantalejo (Segovia).

El vehículo en el que viajaba, un monovolumen, fue hallado volcado en una carretera forestal de la zona.

La voz de alarma se dio a las 5:49 horas, cuando la Sala de Operaciones del Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada informando sobre la presencia de un vehículo volcado.

El alertante indicaba que se trataba de un monovolumen con los airbags desplegados y que, en su interior, se encontraba una persona atrapada e inconsciente.

De inmediato, el 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia, a los Bomberos de la Diputación de Segovia, ante la necesidad de realizar labores de excarcelación a y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó personal facultativo.

Una vez en el lugar de los hechos, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

Por el momento, las autoridades trabajan para esclarecer las causas del siniestro y proceder a la identificación de la fallecida.