La ONCE reparte 1,5 millones en Castilla y León: 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años

Fin de semana de alegrías en Castilla y León gracias a la ONCE. La organización ha repartido 1.680.000 euros en Segovia gracias a 10 cupones premiados, uno de ellos con el sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más otros 300.000 al contado.

Este y los nueve cupones restantes, agraciados con 20.000 euros cada uno, corresponden al sorteo de este pasado domingo, 1 de marzo, del Cupón del Fin de Semana.

El encargado de vender este reguero de billetes ha sido Fernando Gallego Marchal, quien ha repartido los cupones premiados en su punto de venta de la calle Real, en la esquina con la Plaza del Azoguejo, en la capital segoviana.

Además, por otro lado, el sorteo de 'Mi día' de la ONCE también ha dejado premios en Castilla y León. En concreto, dos de 3.000 euros, en Fabero (León) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

En el caso del municipio leonés el vendedor ha sido Raúl Antonio García Vilar, mientras que en el del vallisoletano la suerte ha llegado de la mano de Celestino Santos Rodríguez. Sumándose estos premios, la ONCE ha repartido entre Segovia, Valladolid y León 1.686.000 euros este fin de semana.