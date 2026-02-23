Nuevecyl, el partido de Silvia Clemente, arranca su proyecto en “el corazón de la arquitectura de ladrillo” de Segovia

La lista está encabezada por Silvia Clemente Municio para Segovia

La nueva formación política Nueve Castilla y León (Nuevecyl) presentó este domingo su candidatura a las Cortes por la provincia de Segovia.

El lugar elegido fue Samboal, un municipio que, según la formación, representa la esencia de los pueblos de la comunidad y que atesora en su iglesia una de las grandes joyas del patrimonio histórico y la arquitectura de ladrillo de la zona.

La lista está encabezada por Silvia Clemente Municio. Natural de La Velilla (Pedraza), Clemente aporta, según el propio partido, "un peso político específico al proyecto tras haber desempeñado cargos de alta responsabilidad como consejera de Medio Ambiente, de Agricultura y Ganadería, y presidenta de las Cortes de Castilla y León".

"Presentamos un equipo que nace del territorio y para el territorio. Nuestra prioridad es dar solución a problemas que ya se han vuelto endémicos por la falta de un impulso real", afirmó la candidata durante la presentación.

Un equipo transversal y pegado a la tierra

La candidatura destaca por la heterogeneidad de sus perfiles, buscando cubrir todos los estratos de la sociedad segoviana:

José María Muñoz Calle: El número dos, natural de Samboal, es conocido por su etapa de 15 años al frente de la Asociación de Vecinos de San Lorenzo.

Kena García Castro: Profesional de la comunicación y el liderazgo con más de dos décadas en España.

Pedro Torres: Representante del sector ganadero con una explotación de 1.700 animales en Jemenuño, aportando la visión de un sector clave para la economía provincial.

Brígida del Caz: Hostelera y exalcaldesa de Gomezserracín, defensora del pequeño comercio rural.

Juventud y futuro: La lista cuenta con Anselmo Alonso (25 años, maquinista de Renfe) y Mariam Baqqali (24 años, graduada en Derecho), quienes aportan la perspectiva de las nuevas generaciones.

El veterinario José Miguel Gil (Presidente del Colegio de Veterinarios de Segovia), Cristina González (experta en turismo y moda) e Iván Gaitero (empresario de Samboal) completan el equipo.

Ejes estratégicos: Vivienda, Patrimonio y Empleo

Durante el acto, se desgranaron los puntos clave del programa electoral, haciendo especial hincapié en la carencia de vivienda asequible y la necesidad de un plan de choque para el sector agrario.

Asimismo, el partido puso el foco en la capital y su legado. "Defenderemos la protección del Acueducto y de nuestra ciudad como Patrimonio de la Humanidad, pero no como una pieza de museo, sino como un motor de oportunidades", señalaron desde la candidatura.